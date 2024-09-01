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Ученые из ANU обнаружили новую структуру в ядре Земли в форме пончика
Исследователи из Австралийского национального университета сделали открытие в ядре Земли. Область в форме пончика, расположенная в жидком ядре, может пролить свет на динамику магнитного поля нашей планеты.

Земля, как планета, полна тайн, многие из которых остаются неразгаданными даже для современных ученых. Одним из таких загадочных мест является ядро Земли, состоящее из двух слоев: внутреннего, твердого, и внешнего, жидкого. Недавнее исследование, проведенное учеными из Австралийского национального университета, открыло новую область в жидком ядре, имеющую форму пончика. Это открытие может существенно изменить наше понимание динамики магнитного поля планеты и его влияния на жизнь на поверхности.

В ходе исследования, проведенного сейсмологами ANU, была обнаружена уникальная структура, расположенная в верхней части внешнего ядра Земли, где оно встречается с мантией. Эта область, имеющая форму бублика, была найдена на низких широтах и располагается параллельно экватору. Ученые предполагают, что толщина этой структуры может достигать нескольких сотен километров под границей ядра и мантии, однако точные размеры пока неизвестны.

Профессор Хрвое Ткалчич, один из соавторов исследования, объяснил, что сейсмические волны, проходящие через эту область, движутся медленнее, чем в остальной части жидкого ядра. Это замедление может говорить о высокой концентрации легких химических элементов, которые влияют на скорость сейсмических волн. Для получения данных о структуре ученые использовали новый подход, изучая волны, которые отражались и проходили через внешнее ядро в течение нескольких часов после землетрясений, а не только в первый час, как это делалось ранее.

Ранее собранные данные о сейсмических волнах были ограничены по времени, что не позволяло ученым увидеть полную картину. Используя более длительные временные интервалы, исследователи смогли реконструировать путь сейсмических волн и выявить особенности их прохождения через недавно обнаруженную область. Это открытие стало возможным благодаря новому методу анализа, который позволяет глубже понять, как волны взаимодействуют с различными слоями ядра.

Доктор Сяолун Ма, также участвующий в исследовании, отметил, что это открытие может помочь разгадать некоторые тайны динамики магнитного поля Земли. Изучение внешнего ядра, состоящего в основном из жидкого железа и никеля, имеет ключевое значение для понимания того, как формируется магнитное поле планеты. Это поле защищает Землю от солнечных ветров и вредного космического излучения, что критично для поддержания жизни на нашей планете.

Ученые считают, что знание о составе внешнего ядра, включая легкие химические элементы, может помочь в прогнозировании изменений в магнитном поле, таких как его ослабление или даже исчезновение. Профессор Ткалчич подчеркнул, что низкая скорость сейсмических волн в этой области указывает на наличие легких элементов, которые, вместе с температурными градиентами, способствуют перемешиванию жидкостей во внешнем ядре.

Магнитное поле Земли является важным компонентом, необходимым для поддержания жизни. Оно защищает атмосферу и создает условия, благоприятные для существования организмов на поверхности. Динамика этого поля представляет большой интерес для научного сообщества, и результаты данного исследования могут стать основой для дальнейших исследований не только на Земле, но и на других планетах.

Ученые подчеркивают, что для полного понимания процессов, происходящих в ядре Земли, требуется междисциплинарный подход, объединяющий сейсмологию, физику минералов, геомагнетизм и геодинамику. Это открытие служит очередным напоминанием о том, насколько мало мы знаем о внутреннем устройстве нашей планеты и как много еще предстоит изучить.

#магнитное поле #ядро земли #сейсмология
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