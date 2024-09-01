Земля, как планета, полна тайн, многие из которых остаются неразгаданными даже для современных ученых. Одним из таких загадочных мест является ядро Земли, состоящее из двух слоев: внутреннего, твердого, и внешнего, жидкого. Недавнее исследование, проведенное учеными из Австралийского национального университета, открыло новую область в жидком ядре, имеющую форму пончика. Это открытие может существенно изменить наше понимание динамики магнитного поля планеты и его влияния на жизнь на поверхности.
В ходе исследования, проведенного сейсмологами ANU, была обнаружена уникальная структура, расположенная в верхней части внешнего ядра Земли, где оно встречается с мантией. Эта область, имеющая форму бублика, была найдена на низких широтах и располагается параллельно экватору. Ученые предполагают, что толщина этой структуры может достигать нескольких сотен километров под границей ядра и мантии, однако точные размеры пока неизвестны.
Профессор Хрвое Ткалчич, один из соавторов исследования, объяснил, что сейсмические волны, проходящие через эту область, движутся медленнее, чем в остальной части жидкого ядра. Это замедление может говорить о высокой концентрации легких химических элементов, которые влияют на скорость сейсмических волн. Для получения данных о структуре ученые использовали новый подход, изучая волны, которые отражались и проходили через внешнее ядро в течение нескольких часов после землетрясений, а не только в первый час, как это делалось ранее.
Ранее собранные данные о сейсмических волнах были ограничены по времени, что не позволяло ученым увидеть полную картину. Используя более длительные временные интервалы, исследователи смогли реконструировать путь сейсмических волн и выявить особенности их прохождения через недавно обнаруженную область. Это открытие стало возможным благодаря новому методу анализа, который позволяет глубже понять, как волны взаимодействуют с различными слоями ядра.
Доктор Сяолун Ма, также участвующий в исследовании, отметил, что это открытие может помочь разгадать некоторые тайны динамики магнитного поля Земли. Изучение внешнего ядра, состоящего в основном из жидкого железа и никеля, имеет ключевое значение для понимания того, как формируется магнитное поле планеты. Это поле защищает Землю от солнечных ветров и вредного космического излучения, что критично для поддержания жизни на нашей планете.
Ученые считают, что знание о составе внешнего ядра, включая легкие химические элементы, может помочь в прогнозировании изменений в магнитном поле, таких как его ослабление или даже исчезновение. Профессор Ткалчич подчеркнул, что низкая скорость сейсмических волн в этой области указывает на наличие легких элементов, которые, вместе с температурными градиентами, способствуют перемешиванию жидкостей во внешнем ядре.
Магнитное поле Земли является важным компонентом, необходимым для поддержания жизни. Оно защищает атмосферу и создает условия, благоприятные для существования организмов на поверхности. Динамика этого поля представляет большой интерес для научного сообщества, и результаты данного исследования могут стать основой для дальнейших исследований не только на Земле, но и на других планетах.
Ученые подчеркивают, что для полного понимания процессов, происходящих в ядре Земли, требуется междисциплинарный подход, объединяющий сейсмологию, физику минералов, геомагнетизм и геодинамику. Это открытие служит очередным напоминанием о том, насколько мало мы знаем о внутреннем устройстве нашей планеты и как много еще предстоит изучить.