Западные медики обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии у раненых украинских военных, что вызывает серьезные опасения. Большинство случаев заражения происходит в медицинских учреждениях, а не на фронте.

По информации западных СМИ, в последнее время в медицинских учреждениях, где проходят лечение раненые украинские военные, фиксируются случаи заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями. Это открытие вызывает тревогу среди медиков, так как инфекция, как правило, возникает не на поле боя, а в больницах, где пациенты получают медицинскую помощь.

Согласно статье в газете Times, инфекционисты из Лондона обнаружили, что у раненых украинских солдат, поступивших на лечение, были выявлены супербактерии, которые не поддаются стандартным антибиотикам. Доктор Люк Мур, инфекционист-консультант, отметил, что заражение чаще всего происходит в медицинских учреждениях, что ставит под сомнение безопасность лечения. В одном из случаев медики обнаружили устойчивую к антибиотикам бактерию в поврежденной ноге военного, который был перевезен из Украины для лечения. Несмотря на применение различных антибиотиков, включая колистин, конечность пришлось ампутировать.

Интересно, что подобные случаи наблюдаются не только в Великобритании, но и в других странах Европы, таких как Нидерланды, Германия и Норвегия, где также проходят лечение раненые с Украины. Это подчеркивает масштаб проблемы, так как военные, получая помощь в разных медицинских учреждениях, сталкиваются с одной и той же угрозой. Пострадавший солдат, прежде чем попасть в Великобританию, прошел через четыре украинские больницы, где, скорее всего, и подхватил опасную инфекцию.

Доктор Мур охарактеризовал антибиотикорезистентность как "тихую пандемию", которая становится всё более актуальной в условиях войны. Он также подчеркнул, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских лиц, в том числе новорожденных. В исследовании, проведенном в лондонской больнице Святого Георгия, восемь образцов были получены от новорожденных детей с пневмонией, что свидетельствует о широком распространении устойчивых бактерий.