На Gamescom NVIDIA представила DLSS Updater — бесплатный инструмент для автоматического обновления DLSS в играх. Он совместим с основными игровыми лаунчерами и упрощает процесс получения последней версии технологии.

На недавней выставке Gamescom компания NVIDIA анонсировала новый инструмент под названием DLSS Updater, который предназначен для автоматического обновления технологии DLSS в играх. Этот бесплатный инструмент совместим с различными игровыми лаунчерами, что делает его незаменимым для геймеров, стремящихся получить максимальную производительность и визуальное качество.

Технология DLSS (Deep Learning Super Sampling) от NVIDIA представляет собой мощный инструмент, использующий искусственный интеллект для повышения производительности игр без потери визуального качества. На данный момент поддержка DLSS доступна в более чем 600 играх и приложениях, что делает его стандартом в индустрии. Однако многие игроки сталкиваются с проблемой, когда их игры используют устаревшие версии DLSS, что может негативно сказаться на производительности и визуальном восприятии.

Ранее обновление DLSS в играх было трудоемким процессом. Геймерам приходилось вручную загружать последние версии файлов с сайта NVIDIA, затем искать нужные папки в установках игр и заменять старые файлы на новые. Это занимало много времени и требовало определенных технических навыков. С выходом DLSS Updater этот процесс значительно упрощается.

DLSS Updater — это инструмент с открытым исходным кодом, который автоматически сканирует установленные игры в популярных лаунчерах, таких как Steam, EA, Ubisoft, Epic Games, GOG и Battle.net. После установки пользователю нужно указать каталоги, где находятся игры, и программа выполнит поиск устаревших файлов DLSS DLL. Это позволяет избежать ручного вмешательства и минимизирует риск ошибок.

Одной из главных особенностей DLSS Updater является его способность обновлять файлы до самых последних версий. Это особенно актуально, так как новые версии DLSS, такие как DLSS 3.5 с функцией Ray Reconstruction, предлагают не только увеличение производительности, но и улучшение визуальной точности.

Несмотря на все преимущества, стоит отметить, что DLSS Updater не является официальным инструментом от NVIDIA. Это значит, что замена файлов в каталоге игры всегда связана с определенными рисками. Тем не менее, разработчики предусмотрели встроенный белый список, который исключает обновление неподдерживаемых игр, что минимизирует вероятность возникновения проблем.