Согласно последним утечкам, Huawei готовит к выпуску серию Mate 70, включая модель Mate 70 Pro. Новая информация раскрывает изменения в дизайне и характеристиках, которые могут повлиять на конкурентоспособность устройства.

Huawei продолжает готовиться к запуску своей новой линейки смартфонов Mate 70, и свежая утечка информации предлагает интересный взгляд на ожидаемую модель Mate 70 Pro.

Согласно рендеру, представленному TechBoilers, Mate 70 Pro сохраняет характерный круглый модуль камеры, знакомый по Mate 60 Pro, но с заметными изменениями. Одним из самых ярких моментов является более толстое внешнее стеклянное кольцо, которое обрамляет модуль. Кроме того, светодиодная вспышка была перемещена в нижнюю часть кольца, что придает устройству новый стиль. На кольце также появилась надпись «AI-DC», что может указывать на использование технологий обработки изображений на базе искусственного интеллекта, что обещает улучшить качество фотографий.

Внутри Mate 70 Pro будет работать новый чипсет Kirin 9100. Хотя подробности о данном процессоре пока не раскрыты, ожидается, что он обеспечит значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предшественником Kirin 9000S, установленным в Mate 60 Pro. Это может стать важным фактором для пользователей, стремящихся к высокой производительности в мобильных устройствах.

Что касается системы камеры, утечка сообщает о значительном обновлении основного датчика: он будет иметь разрешение 60 мегапикселей, что является шагом вперед по сравнению с 50-мегапиксельным сенсором Mate 60 Pro. Сохраняются 12-мегапиксельный сверхширокий датчик и 48-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным увеличением, что говорит о том, что Huawei не собирается отказываться от уже проверенных решений.

На передней панели Mate 70 Pro также ожидаются изменения: новый 48-мегапиксельный датчик заменит 32-мегапиксельный сенсор, используемый в Mate 60 Pro. Это улучшение должно повысить качество селфи и видеозвонков. Кроме того, добавление датчика 3D ToF для расширенного распознавания лиц может значительно улучшить безопасность устройства и его функционал.

Важно помнить, что информация основана на утечках, и Huawei пока не подтвердила официальные данные о Mate 70 Pro. Вопрос о том, достаточно ли этих изменений, чтобы конкурировать с флагманами других производителей, остается открытым. В условиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов, где компании стремятся предложить пользователям все более инновационные технологии, успех Mate 70 Pro будет зависеть от того, насколько хорошо он сможет сочетать новые функции с качеством и производительностью.