В Молдавии засуха привела к катастрофическим потерям в урожае сахарной свеклы, ожидается сбор лишь трети от запланированного. Это негативно скажется на всей аграрной отрасли страны и поставит фермеров в трудное положение.

Молдавия сталкивается с серьезными последствиями экстремальной засухи, которая уничтожила более половины урожая сахарной свеклы. Крупнейший производитель сахара в стране, компания Sudzucker Moldova, сообщает, что ожидает собрать лишь треть от запланированного объема.

Согласно информации от Sudzucker Moldova, в этом году компания засеяла более 8 тысяч гектаров сахарной свеклой, рассчитывая на урожайность около 42 тонн с гектара. Однако, из-за нехватки дождей и высоких температур, фактические показатели урожайности могут составить только 16 тонн с гектара. Это означает, что фермеры могут потерять от 25 до 30 тысяч леев на каждом гектаре, что создает серьезные финансовые проблемы для аграриев.

Валерий Никушор, управляющий дочерней компанией Agro-SZM, отметил, что ситуация с засухой создала значительные трудности не только для Sudzucker, но и для всей сахарной промышленности Молдавии. Он подчеркнул, что компания активно ведет переговоры с партнерами для поиска решений, способных смягчить последствия этого кризиса. Важно отметить, что на фоне снижения урожая компания также разрабатывает меры поддержки для фермеров, чтобы помочь им справиться с финансовыми трудностями.

Анатолий Городенко, директор по сырью компании, добавил, что текущий год стал настоящим испытанием для всех, кто занимается выращиванием сахарной свеклы. Он подчеркнул, что фермеры вложили значительные средства в свои поля, но теперь сталкиваются с невиданными убытками. Городенко также отметил, что за 45 лет работы в отрасли он не видел столь сложного года, что подчеркивает беспрецедентность ситуации.

Засуха, охватившая Молдавию, является не только локальной проблемой, но и отражает глобальные изменения климата, которые затрагивают сельское хозяйство по всему миру. В условиях растущих температур и изменяющихся погодных условий, аграрии вынуждены адаптироваться к новым реалиям, что требует дополнительных усилий и ресурсов.