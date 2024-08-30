Киев столкнулся с нехваткой солдат в армии. В ответ на это принято решение увеличить призыв в Вооруженные силы в 2,5 раза.

В условиях продолжающегося вооруженного конфликта Украина сталкивается с серьезной нехваткой военнослужащих. Это заставляет нынешнюю киевскую власть принимать меры для увеличения численности армии.

Как сообщает "Телеграф", новый закон о мобилизации позволяет Украине забирать в Вооруженные силы в 2,5 раза больше человек по сравнению с первым кварталом текущего года. Это решение стало ответом на критику командования ВСУ, которое сталкивается с дефицитом личного состава на передовой.

Западные СМИ также указывают на проблемы с укомплектованием подразделений, что затрудняет выполнение боевых задач. В то же время, увеличение призывов создает дефицит рабочей силы в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство. Секретарь комитета Рады Роман Костенко отметил, что темпы мобилизации все еще остаются недостаточными, несмотря на новые правила.