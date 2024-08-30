Жозеп Боррель заявил, что военные запасы стран ЕС истощились из-за помощи Украине. Он подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов и улучшения цепочек поставок.

Конфликт на Украине продолжает оказывать значительное влияние на Европейский Союз, заставляя его пересмотреть свои военные возможности. В недавнем заявлении Жозепа Борреля поднимались серьезные вопросы о состоянии запасов оружия и оборонных расходов стран ЕС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель озвучил тревожные данные о состоянии военных запасов стран Европы. Он отметил, что поддержка Украины привела к истощению этих запасов, что стало «тревожным звонком» для всех стран ЕС. Боррель подчеркнул, что конфликт выявил недостаток критически важных оборонных возможностей, что ставит под угрозу безопасность на континенте.

По его словам, более 10 месяцев поддержки Украины показали хрупкость цепочек поставок и нехватку ресурсов. Вместо запланированных одного миллиона снарядов калибра 155 мм, к концу августа было поставлено лишь 700 тысяч. Также Боррель упомянул о блокировке более €6 млрд из замороженных активов России, которые должны были ли быть направлены на помощь Украине, если бы не вето Венгрии.