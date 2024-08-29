Компания MSI представила обновление BIOS для материнских плат AM5, которое предоставляет бесплатный прирост производительности для процессоров AMD Ryzen 9000. Новая версия BIOS AGESA 1.2.0.1 включает режим разгона, позволяющий увеличить мощность процессоров.

MSI, известный производитель компьютерных комплектующих, анонсировала новое обновление BIOS для своих материнских плат AM5, которое обещает значительное увеличение производительности для процессоров AMD Ryzen серии 9000. Это обновление, получившее название AGESA 1.2.0.1, вводит новый режим работы, который позволяет процессорам Ryzen 9700X и 9600X использовать больше энергии, что, в свою очередь, должно привести к повышению их производительности.

Обновление BIOS AGESA 1.2.0.1 добавляет новый режим "105W TDP", который увеличивает допустимую мощность для процессоров, обычно работающих на уровне 65 Вт. Это означает, что процессоры теперь могут потреблять на 60% больше энергии, что открывает возможности для повышения производительности. Например, в тестах Cinebench R23 Ryzen 9700X показал многоядерный результат 23 153 баллов, что на 13% выше по сравнению с 20 409 баллами в стандартном режиме.

Хотя результаты тестов в Cinebench R23 говорят о значительном приросте производительности, важно отметить, что это синтетический тест, который может не полностью отражать реальную производительность в играх. Тем не менее, увеличение доступной мощности должно положительно сказаться на игровых показателях, хотя и в меньшей степени. MSI и AMD стремятся избежать ситуации, когда более слабые процессоры могут обогнать более мощные модели из-за увеличенной мощности, что может нарушить баланс в линейке продуктов.

Следует учитывать, что Ryzen 9700X, даже с новым обновлением, не сможет превзойти Ryzen 9800X, что подтверждает намерение AMD поддерживать конкурентоспособность своих процессоров в разных ценовых категориях. Ожидается, что прирост производительности в играх составит менее 5%, что делает обновление BIOS более привлекательным для пользователей, занимающихся многозадачностью и требовательными приложениями, чем для геймеров.

Также стоит упомянуть, что пользователи, желающие воспользоваться новыми возможностями, должны убедиться, что у них установлены совместимые материнские платы MSI AM5.