Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовные дела после обрушения двух мостов. Оба инцидента произошли 20 августа во время сильных дождей, и следователи рассматривают превышение должностных полномочий чиновников.

В Приморском крае 20 августа произошли обрушения сразу двух мостов, что привело к возбуждению уголовных дел следственным управлением СКР. Инциденты произошли в условиях сильных ливней, и теперь внимание обращено на действия сотрудников регионального министерства транспорта, которые могли не предпринять необходимых мер для поддержания мостов в надлежащем состоянии.

Первое обрушение произошло на мосту вблизи села Невское в Лесозаводском районе. По информации следствия, это сооружение было признано аварийным еще в 2013 году, однако с тех пор никаких ремонтных работ не проводилось. В результате на мосту образовались трещины и прогибы, что в конечном итоге привело к разрушению бетона. Местные власти утверждают, что обрушение произошло под давлением большегруза, который превысил установленные ограничения.

Второй инцидент произошел на мосту через реку Соколовка в Чугуевском районе. Здесь ситуация была не менее серьезной: мост находился в аварийном состоянии из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части. В июле 2022 года суд предписал региональному министерству транспорта привести этот мост в порядок, однако меры не были приняты. Следственные органы отмечают, что с 2021 по 2024 год прокуратура и полиция неоднократно выявляли нарушения, связанные с отсутствием действий по восстановлению мостов.

Фигурантами уголовных дел стали сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья, которые, по версии следствия, не предприняли необходимых шагов для ремонта и реконструкции мостов. Следователи уже начали допросы свидетелей и изучение документации, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Обрушение мостов вызвало широкий общественный резонанс, так как это не первый случай, когда подобные сооружения в регионе оказываются в аварийном состоянии. Местные жители выражают недовольство по поводу бездействия властей и требуют более строгого контроля за состоянием инфраструктуры. Учитывая результаты предыдущих обследований и требования суда, становится очевидным, что ситуация требует тщательного расследования.