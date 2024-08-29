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Окончательный дизайн PS5 Pro появился в сети перед предполагаемой премьерой
В сети появились подробности о дизайне долгожданной консоли PS5 Pro, которая может быть представлена в сентябре. Утечка информации содержит уникальные факты о внешнем виде и функционале устройства.

В преддверии ожидаемого анонса консоли PlayStation 5 Pro в сентябре 2024 года, в сеть просочились изображения и информация о ее дизайне. Инсайдеры, известные своими точными прогнозами, раскрыли детали, которые могут заинтересовать как фанатов, так и потенциальных покупателей.

Согласно утечкам, дизайн PS5 Pro уже утвержден и представляет собой эскиз, который напоминает более компактный вариант PS5 Slim. На передней панели консоли расположены два порта USB-C и кнопка питания, что подчеркивает современный подход к функциональности устройства. Одной из наиболее заметных особенностей является наличие трех черных полос, которые проходят по центру консоли, в отличие от одной полосы на PS5 Slim.

Интересно, что информация о PS5 Pro поступила от инсайдеров DeaLabs и Billbil-kun, которые ранее делали точные прогнозы относительно других продуктов Sony. В их сообщениях упоминается, что консоль может быть представлена на Tokyo Games Show, что создает дополнительный интерес к событию.

Кроме того, утечка указывает на возможность наличия съемной крышки, что позволит пользователям настраивать устройство под свои нужды. Это нововведение может привлечь тех, кто ценит персонализацию в игровых устройствах. Также инсайдеры сообщают, что версия консоли, которую они видели, не имела дисковода, что предполагает, что PS5 Pro будет доступна в цифровом варианте. Однако пользователи смогут приобрести дисковод отдельно, что позволит гибко подходить к выбору формата игр.

Что касается технических характеристик, PS5 Pro, по слухам, будет оснащена твердотельным накопителем Gen 4 объемом 2 ТБ, что значительно увеличит скорость загрузки игр и производительность системы. Ожидается, что мощность консоли составит около 200 Вт, что соответствует современным стандартам для игровых устройств.

Контроллер DualSense, который стал одним из главных преимуществ предыдущей модели, останется неизменным. Это решение может быть воспринято как положительное, поскольку DualSense получил много положительных отзывов за свою эргономику и инновационные функции.

Несмотря на то что официальная информация о PS5 Pro еще не была подтверждена, утечка создает волну ожидания среди поклонников. Многие из них надеются на улучшения в графике и производительности, которые могут сделать игры еще более захватывающими.

#игры #sony #консоль #дизайн #ps5 pro
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Информатор показал дизайн PlayStation 5 Pro и подтвердил дату выхода
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