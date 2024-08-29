Вице-премьер РФ и губернатор Магаданской области обсудили планы по реконструкции трассы Р-504. В этом году также запланировано асфальтирование 10 км дороги.

Дорожная инфраструктура играет ключевую роль в развитии регионов, особенно в отдалённых местах. На встрече вице-премьера и губернатора обсуждались важные шаги для улучшения состояния трассы Р-504 «Колыма».

Марат Хуснуллин и Сергей Носов обсудили планы по реконструкции федеральной трассы Р-504 «Колыма» и моста через реку Оротукан. Эти работы запланированы в рамках пятилетнего плана дорожной деятельности.

Торги на реконструкцию моста были проведены в середине мая, но подрядчика не нашли. В результате повторных торгов контракт на сумму 440 миллионов рублей был заключён с организацией ООО «Дороги Олекмы». Кроме того, в этом году на трассе «Колыма» будет асфальтировано около 10 км, что значительно улучшит дорожные условия для местных жителей, транзитного транспорта и путешественников.