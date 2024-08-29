Слухи указывают на то, что Galaxy S25 Ultra от Samsung будет легче и тоньше, чем iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL. Новый дизайн с закругленными углами обещает улучшить комфорт использования.

Смартфоны становятся все более изящными и легкими, и следующий флагман Samsung, Galaxy S25 Ultra, обещает продолжить эту тенденцию. По информации от инсайдеров, устройство будет не только тоньше, но и легче, чем его основные конкуренты — iPhone 16 Pro Max от Apple и Pixel 9 Pro XL от Google. Ожидается, что официальная презентация новинки состоится 9 сентября, однако слухи уже активно обсуждаются в технологическом сообществе.

Согласно последним утечкам, Galaxy S25 Ultra будет отличаться от своего предшественника более закругленными углами, что должно сделать его более удобным в использовании. Это решение направлено на то, чтобы смартфон не вызывал дискомфорта при длительном удерживании в руке. Такой подход к дизайну может значительно повысить привлекательность устройства для пользователей, которые ценят комфорт.

Хотя точные размеры нового устройства пока не известны, инсайдеры утверждают, что толщина Galaxy S25 Ultra составит не более 8,4 мм, а вес — около 220 г. Для сравнения, текущий Galaxy S24 Ultra имеет толщину 8,6 мм и весит 232 г, в то время как Pixel 9 Pro XL, который уже анонсирован, имеет толщину 8,5 мм и вес 221 г. Эти цифры подчеркивают, что Samsung намерена предложить действительно конкурентоспособный продукт, который будет легче и тоньше своих конкурентов.

Интересно, что источник информации, известный под ником Ice Universe, также указывает на то, что Galaxy S25 Ultra будет легче и тоньше всех будущих флагманов Ultra от других брендов, таких как Oppo, Xiaomi и vivo. Это создает дополнительные ожидания вокруг устройства, учитывая, что Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и vivo X200 Ultra также должны выйти в ближайшие месяцы.

Кроме того, предполагается, что Galaxy S25 Ultra будет иметь минимальные рамки, что также повлияет на его визуальную привлекательность. Уменьшение рамок позволяет создать более современный и элегантный вид, что может привлечь внимание пользователей, ищущих стильный и функциональный смартфон.