Apple представила новые бета-версии iOS 18.1 и других операционных систем, включая функцию удаления объектов с фотографий. С помощью искусственного интеллекта пользователи смогут легко очищать изображения от нежелательных элементов.

Компания Apple анонсировала выход новых бета-версий своих операционных систем, включая iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1 Sequoia. Одной из самых ожидаемых функций является возможность удаления объектов с фотографий, что обещает значительно упростить процесс редактирования изображений. Эта функция, названная Clean Up, использует современные технологии искусственного интеллекта, что делает её особенно привлекательной для пользователей.

Функция Clean Up позволяет пользователям легко удалять нежелательные объекты с фотографий, не оставляя следов. Система работает на основе алгоритмов машинного обучения, которые способны распознавать объекты, а также их тени и отражения. Это означает, что при удалении элемента фон будет автоматически восстанавливаться, создавая иллюзию, что объект никогда не существовал на изображении.

Пользователи могут выбирать объекты для удаления с помощью функции интеллектуального обнаружения, что делает процесс интуитивно понятным и быстрым. Достаточно одного нажатия, чтобы удалить нежелательный элемент. Кроме того, для более точного редактирования можно обводить или закрашивать объекты, которые пользователь хочет убрать с фотографии. Это добавляет гибкости и позволяет добиваться желаемого результата даже в сложных ситуациях.

Интересно, что эта функция появляется на фоне аналогичных предложений от конкурентов. Ранее в этом году Google представила свою функцию Magic Eraser в Google Photos, которая также позволяет удалять объекты с фотографий. Это создает здоровую конкуренцию между двумя технологическими гигантами, каждый из которых стремится предложить пользователям лучшие инструменты для редактирования.

С помощью Clean Up компания стремится сделать редактирование фотографий доступным для широкой аудитории, включая тех, кто не имеет специализированных навыков в графическом дизайне. Это также может стать важным инструментом для блогеров, фотографов и всех, кто активно использует изображения в социальных сетях.