OpenAI ведет переговоры о привлечении нового раунда финансирования с оценкой более $100 миллиардов, что значительно превышает предыдущие оценки. В этом процессе участвуют известные инвесторы, включая Thrive Capital и Microsoft.

OpenAI, известная своими инновациями в области искусственного интеллекта, находится на этапе активных переговоров о привлечении нового раунда финансирования. Ожидается, что оценка компании превысит впечатляющую отметку в $100 миллиардов, что делает ее одним из самых высоко оцененных стартапов в сфере ИИ на сегодняшний день.

Согласно последним сообщениям, OpenAI, создатель популярного ChatGPT, ведет переговоры с Thrive Capital о привлечении значительного объема финансирования. Thrive Capital, ранее уже поддерживавший компанию, планирует выделить около $1 миллиарда. Это финансирование может стать крупнейшим внешним вливанием капитала в OpenAI с января 2023 года, когда Microsoft осуществила инвестиции на сумму почти $10 миллиардов.

Интересно, что новая оценка OpenAI в $100 миллиардов значительно превышает ее предыдущую оценку, которая составляла $86 миллиардов. Это подчеркивает растущий интерес к компании и ее продуктам, особенно в условиях стремительного развития технологий ИИ. Участие таких известных инвесторов, как Microsoft, Khosla Ventures, Infosys и Y Combinator, добавляет дополнительной ценности и доверия к проекту.

Однако OpenAI сталкивается с серьезными финансовыми вызовами. Несмотря на то, что в начале года компания сообщила о годовом доходе, превышающем $3,4 миллиарда, ожидается, что к концу года убытки могут составить около $5 миллиардов. Основными статьями расходов являются обучение моделей и оплата труда специалистов в области ИИ, на которые уже было потрачено $8,5 миллиардов. Это подчеркивает необходимость привлечения новых инвестиций для поддержания устойчивого роста и развития.

Среди вопросов, которые остаются без ответа, — кто еще может присоединиться к этому раунду финансирования. Ожидается, что интерес к OpenAI будет расти, и другие крупные игроки могут проявить желание вложить средства в компанию. Важно отметить, что такие инвестиции не только помогут OpenAI справиться с текущими финансовыми трудностями, но и позволят ускорить разработку новых технологий и улучшение существующих продуктов.

На фоне этих событий OpenAI продолжает активно развивать свои решения в области искусственного интеллекта, предлагая пользователям новые возможности и инструменты.