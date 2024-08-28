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Lucid Air Sapphire: самый быстрый бронированный электромобиль за $475 000
Компания US Armor Group продемонстрировала самый быстрый бронированный электромобиль в мире, основанный на Lucid Air Sapphire. С мощностью 1234 л.с. и максимальной скоростью более 330 км/ч

Компания US Armor Group представила самый быстрый бронированный электромобиль в мире, основанный на платформе Lucid Air Sapphire. Этот уникальный автомобиль не только выделяется своей мощностью и скоростью, но и предлагает высокий уровень защиты, что делает его настоящим шедевром инженерной мысли.

Lucid Air Sapphire, на базе которого создан новый бронированный автомобиль, обладает впечатляющими характеристиками. Его трехмоторная система полного привода развивает мощность в 1234 л.с., что позволяет разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 1,89 секунды. Максимальная скорость этого электромобиля превышает 330 км/ч, а запас хода по стандартам EPA составляет 687 км. Эти параметры делают его одним из самых производительных автомобилей на рынке.

Однако US Armor Group не остановилась на этом. Они добавили к стандартным характеристикам автомобиля легкие баллистические окна, способные выдерживать выстрелы из оружия калибра .44 Magnum. В сочетании с композитной броней, которая в десять раз прочнее баллистической стали, но в пять раз легче, этот автомобиль становится не только быстрым, но и надежным. Вся броня добавляет всего 175 кг к весу, что эквивалентно двум пассажирам, и не влияет на максимальную скорость, которая остается выше 322 км/ч.

Кроме того, автомобиль оснащен современным пакетом безопасности, который включает в себя систему защиты данных от попыток взлома через Интернет и WiFi. Эта система постоянно сканирует окружающую обстановку на предмет угроз, собирая информацию из более чем миллиона источников, включая данные местной полиции и пожарных служб. Это делает Lucid Air Sapphire не только средством передвижения, но и настоящей мобильной крепостью.

Цена на этот уникальный автомобиль начинается от $475 000, что почти вдвое превышает стоимость стандартного Lucid Air Sapphire. Однако за эту сумму клиенты получают не только скорость и защиту, но и возможность дополнительно улучшить броню для защиты от гранат, взрывных устройств и мощных винтовок.

Для тех, кто хочет добавить немного шпионского шика, доступны опции, такие как электрошоковые дверные ручки, распылители перцового баллончика и скрытые порты для оружия. Эти опции делают автомобиль поистине уникальным и привлекательным для тех, кто ценит безопасность и высокие технологии.

#электромобиль #lucid air #бронированный автомобиль
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