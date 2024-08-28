В России состоялся запуск первого беспилотного поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце, что стало важным шагом в автоматизации железнодорожного транспорта.

В России сделан значительный шаг в области транспортных технологий: запущен первый в стране беспилотный поезд "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК). Этот проект стал важной вехой в развитии автоматизации железнодорожного транспорта и демонстрирует стремление страны к внедрению современных технологий в общественный транспорт.

Запуск беспилотного поезда состоялся в рамках расширенной программы автоматизации, которую реализует РЖД. Поезд "Ласточка" представляет собой третий уровень автоматизации, что означает, что он может самостоятельно управлять движением, однако машинист остается в кабине для контроля и выполнения некоторых функций, таких как открытие и закрытие дверей. Это решение позволяет обеспечить безопасность пассажиров и гарантировать, что в случае необходимости человек сможет быстро вмешаться в управление.

Первый рейс беспилотного поезда был встречен с большим интересом как журналистами, так и первыми пассажирами. На одной из станций МЦК состав замедлился и остановился, после посадки пассажиров машинист закрыл двери и поезд отправился в путь. Этот момент стал символом нового этапа в развитии российского транспорта, где технологии и инновации играют ключевую роль.

Ранее беспилотные "Ласточки" уже проходили испытания на МЦК, но теперь они будут регулярно курсировать среди обычных поездов. Согласно планам РЖД, следующий уровень автоматизации — четвертый — подразумевает полное отсутствие человека в кабине. Ожидается, что такие составы будут запущены в следующем году на базе новой платформы "Финиста", которая станет российским аналогом "Ласточки".

Еще больше самой разной и актуальной информации смотрите в нашем блоге Global Chronicles.