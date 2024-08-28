Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
The War Zone: Планы Великобритании по созданию парка истребителей F-35B находятся под угрозой
Ситуация с программой истребителей F-35B в Великобритании становится все более напряженной на фоне финансовых трудностей нового правительства.

В последние дни внимание западных СМИ вновь сосредоточилось на программе истребителей-невидимок F-35B Lightning, поскольку новое правительство Великобритании сталкивается с серьезными финансовыми вызовами. Обсуждения о возможном сокращении запланированных закупок этих высокотехнологичных боевых самолетов становятся все более актуальными, что вызывает опасения как среди натовских военных экспертов, так и среди английских политиков.

Согласно сообщениям издания The War Zone, правительство Великобритании рассматривает возможность сокращения своего заказа на истребители F-35B, что ставит под сомнение будущее всей программы. На сегодняшний день из запланированных 138 самолетов твердые заказы размещены только на 48, из которых доставлено всего 34. Это вызывает вопросы о способности правительства поддерживать две крупные программы по созданию современных боевых самолетов, включая истребитель следующего поколения Tempest.

Неназванные источники в оборонном ведомстве, по утверждению The War Zone, выразили обеспокоенность по поводу финансовых трудностей, с которыми сталкивается новое лейбористское правительство. Оно, похоже, не может найти средства для выполнения уже запланированных расходов на F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Это происходит на фоне общего финансового кризиса, с которым сталкивается страна. Премьер-министр сэр Кир Стармер в своей первой значимой речи предупредил о "болезненных" мерах в предстоящем бюджете, призвав граждан принять временные трудности ради будущего блага.

Лейбористская партия заявила, что у нее есть дефицит бюджета в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов, который они связывают с наследием предыдущего консервативного правительства. Это создает давление на новое руководство, которое должно принимать сложные решения. В условиях растущих глобальных угроз и потребностей в модернизации оборонной позиции Великобритании сокращение парка F-35B может оказаться крайне рискованным шагом.

Себестоимость истребителей F-35B постоянно меняется, что также усложняет ситуацию. По данным Офиса совместной программы F-35, средняя цена единицы составляет около $82,5 миллиона. Однако F-35B, как правило, дороже, чем его версии A и C. Ожидается, что цены могут возрасти еще больше с выходом новых производственных образцов в конфигурации Block IV. Увеличение расходов на эксплуатацию и обслуживание также создает дополнительные финансовые нагрузки.

Бен Уоллес, последний государственный секретарь по обороне от Консервативной партии, ранее выражал обеспокоенность по поводу высокой стоимости парка F-35B, называя ее "неприемлемо высокой". В то время как лейбористское правительство ищет пути решения этой проблемы, F-35B становится потенциальной целью для сокращений.

Тобиас Эллвуд, который занимал пост парламентского заместителя государственного секретаря в Министерстве обороны при консерваторах, также высказал свои опасения по поводу возможного сокращения парка F-35. Он подчеркивает, что такие действия могут подвергнуть Великобританию опасности.

#великобритания #f-35b
+
Написать комментарий (0)
Ученые создали метод получения редких элементов из старых аккумуляторов с помощью бактерий
NYT: США и Великобритания передают Украине разведданные о ситуации в Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
AMD gfx1201 нового поколения замечен в базе данных GeekBench
+
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
24
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
18
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
21
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:24
Спасибо. Добрался до исходников. Я уже близок к тому, чтобы вернуть стену.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Дюсель Дора
14:23
домохозяйки винду ставят ? а ты смешон красноглазый
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
Йа Псих
14:20
Они же их официально в России не продают, как они могут повысить официальную цену в России?
Sony повысила цены на консоли PlayStation 5 и аксессуары
l33t_h4x00r
14:19
пароль Durov12345
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
l33t_h4x00r
14:17
Речь как бы о Дурове, а не о тех кто подбирал , кинул кусок как псам...на "драчку-собачку" Вы как думаете, действительно светлый человек или хотя бы двигающийся в эту сторону стал бы так делать , бу...
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Руслан Знамов
14:15
"Если вы поставите Radeon RX 7700 XT Ryzen 5 5600, то получите не самую выдающуюся производительность." Автор сего опуса уверен ? В какой игре проца не хватит ?
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Сергей Кондратенко
14:13
Был в свое время Thermaltake Big Typhoon отличная вещь несколько процов пережила. Да и кулеров всего 2 было после него. Сейчас NH-D14
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Gamandril
14:13
8800 GTX была, грела как печка, но не особо шумела. После того как купил GT 260 еще раз по-русски шум полностью исчез - вообще совсем. Потерялся на фоне тихоходных кулеров полностью. Thermaltake Thoug...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
ЧatoБoт
14:12
Но согласитесь, увколл, что в последнее время стадо ресурсных каклов и либерах резко поубавилось, а оставшиеся воют уж больно надрывно и визгливо, как при смерти находясь.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Dimkovski
14:09
А я не питаю хороших чувств к тем, кто эти купюры хватал.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем