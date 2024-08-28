Ситуация с программой истребителей F-35B в Великобритании становится все более напряженной на фоне финансовых трудностей нового правительства.

В последние дни внимание западных СМИ вновь сосредоточилось на программе истребителей-невидимок F-35B Lightning, поскольку новое правительство Великобритании сталкивается с серьезными финансовыми вызовами. Обсуждения о возможном сокращении запланированных закупок этих высокотехнологичных боевых самолетов становятся все более актуальными, что вызывает опасения как среди натовских военных экспертов, так и среди английских политиков.

Согласно сообщениям издания The War Zone, правительство Великобритании рассматривает возможность сокращения своего заказа на истребители F-35B, что ставит под сомнение будущее всей программы. На сегодняшний день из запланированных 138 самолетов твердые заказы размещены только на 48, из которых доставлено всего 34. Это вызывает вопросы о способности правительства поддерживать две крупные программы по созданию современных боевых самолетов, включая истребитель следующего поколения Tempest.

Неназванные источники в оборонном ведомстве, по утверждению The War Zone, выразили обеспокоенность по поводу финансовых трудностей, с которыми сталкивается новое лейбористское правительство. Оно, похоже, не может найти средства для выполнения уже запланированных расходов на F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Это происходит на фоне общего финансового кризиса, с которым сталкивается страна. Премьер-министр сэр Кир Стармер в своей первой значимой речи предупредил о "болезненных" мерах в предстоящем бюджете, призвав граждан принять временные трудности ради будущего блага.

Лейбористская партия заявила, что у нее есть дефицит бюджета в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов, который они связывают с наследием предыдущего консервативного правительства. Это создает давление на новое руководство, которое должно принимать сложные решения. В условиях растущих глобальных угроз и потребностей в модернизации оборонной позиции Великобритании сокращение парка F-35B может оказаться крайне рискованным шагом.

Себестоимость истребителей F-35B постоянно меняется, что также усложняет ситуацию. По данным Офиса совместной программы F-35, средняя цена единицы составляет около $82,5 миллиона. Однако F-35B, как правило, дороже, чем его версии A и C. Ожидается, что цены могут возрасти еще больше с выходом новых производственных образцов в конфигурации Block IV. Увеличение расходов на эксплуатацию и обслуживание также создает дополнительные финансовые нагрузки.

Бен Уоллес, последний государственный секретарь по обороне от Консервативной партии, ранее выражал обеспокоенность по поводу высокой стоимости парка F-35B, называя ее "неприемлемо высокой". В то время как лейбористское правительство ищет пути решения этой проблемы, F-35B становится потенциальной целью для сокращений.

Тобиас Эллвуд, который занимал пост парламентского заместителя государственного секретаря в Министерстве обороны при консерваторах, также высказал свои опасения по поводу возможного сокращения парка F-35. Он подчеркивает, что такие действия могут подвергнуть Великобританию опасности.