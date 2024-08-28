На выставке IFA 2024 компания Tecno представила свой новый концептуальный телефон Phantom Ultimate 2, который удивляет тройным складывающимся дизайном.

На технологической конференции IFA 2024 в Берлине компания Tecno представила свой новый концептуальный телефон Phantom Ultimate 2, который привлек внимание своим уникальным тройным складывающимся дизайном. Это объявление стало важным событием в мире мобильных технологий, особенно на фоне ожидаемого выпуска первого в мире складного телефона от Huawei в сентябре. Tecno также готовится к запуску своих новых моделей Phantom V Fold 2 и V Flip 2.

Phantom Ultimate 2 продолжает линию инновационных устройств, начатую с первого поколения, который был представлен на прошлогодней выставке IFA. Новый телефон отличается от предшественника тем, что он может складываться три раза, что позволяет значительно экономить пространство и улучшать портативность. В сложенном состоянии устройство имеет толщину всего 11 мм, что делает его более тонким, чем Galaxy Z Fold 6, который имеет толщину 12,1 мм. Это достижение стало возможным благодаря использованию нового шарнира и сверхтонкой крышки аккумулятора, изготовленной из Titan Advanced Fiber, толщина которой составляет всего 0,25 мм.

Когда телефон закрыт, он оснащен 6,48-дюймовым дисплеем, который при раскладывании превращается в впечатляющую 10-дюймовую 3K OLED-панель с соотношением сторон 4:3. Это позволяет пользователям наслаждаться более широкими возможностями для просмотра контента и выполнения задач. Phantom Ultimate 2 поддерживает несколько режимов складывания, включая конфигурацию, напоминающую ноутбук, режим для просмотра мультимедиа и палаточный режим, что идеально подходит для многозадачности, например, для перевода в реальном времени.

Новая модель также прошла тестирование на прочность, и шарниры устройства способны выдерживать до 300 000 складываний, что говорит о высокой надежности конструкции. Tecno не только улучшила физические характеристики устройства, но и оптимизировала программное обеспечение, что позволяет пользователям работать с тремя вертикальными окнами одновременно. Это значительно упрощает выполнение нескольких задач и делает использование телефона более удобным.

Кроме того, Phantom Ultimate 2 оснащен тройной камерой на задней панели, что обеспечивает высокое качество фотографий и возможность создания профессиональных снимков. На последнем изображении, представленном на выставке, видно, как телефон полностью раскрывается, демонстрируя его возможности при использовании.