Hyundai, южнокорейский автопроизводитель, который прекратил свою деятельность в России в 2022 году, подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков. Эти действия могут свидетельствовать о возможном возвращении компании на российский рынок.

Южнокорейская компания Hyundai, известная своими автомобилями и технологиями, вновь подала заявки на регистрацию товарных знаков в России. После приостановки производства и продаж в стране в 2022 году, этот шаг может указывать на потенциальное возвращение автопроизводителя на российский рынок. По информации РИА Новости, в Роспатент было подано не менее 17 заявок, касающихся как автомобилей, так и автокомпонентов.

Заявки, поданные Hyundai, охватывают широкий спектр товаров, включая автомобили и аксессуары, что может говорить о намерении компании восстановить свое присутствие в России. Интересно, что среди зарегистрированных товарных знаков находятся как названия самой компании, так и суббренда Genesis, который позиционируется как премиум-бренд Hyundai. Это может свидетельствовать о намерении компании не только вернуться на рынок, но и предложить более широкий ассортимент автомобилей.

Согласно данным Роспатента, заявки были поданы в августе, что совпадает с растущими слухами о возможном возвращении Hyundai в Россию. Однако, как отмечают эксперты, подача таких заявок может быть частью стратегии защиты бренда. В соответствии с российским законодательством, товарные знаки могут быть аннулированы, если они не используются в течение трех лет. Таким образом, Hyundai стремится предотвратить возможность копирования своих наименований другими компаниями или неофициальными дилерами.

Патентный поверенный компании "Онлайн Патент", Маргарита Тарасова, прокомментировала, что подача заявок на товарные знаки может быть направлена не только на защиту от копирования, но и на предотвращение продаж автомобилей через несанкционированные каналы. Это особенно важно в условиях неопределенности на рынке, когда конкуренция может возрастать.

В конце 2023 года Hyundai продал свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге и площадку General Motors. Тем не менее, компания сохранила обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, которые уже находятся в эксплуатации в России. Это говорит о том, что Hyundai не полностью уходит с рынка, а скорее переосмысливает свою стратегию присутствия.

Некоторые эксперты полагают, что подача заявок на товарные знаки может быть первым шагом к восстановлению производства или продаж в России.