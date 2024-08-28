Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Hyundai подает 17 заявок на товарные знаки в России
Hyundai, южнокорейский автопроизводитель, который прекратил свою деятельность в России в 2022 году, подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков. Эти действия могут свидетельствовать о возможном возвращении компании на российский рынок.

Южнокорейская компания Hyundai, известная своими автомобилями и технологиями, вновь подала заявки на регистрацию товарных знаков в России. После приостановки производства и продаж в стране в 2022 году, этот шаг может указывать на потенциальное возвращение автопроизводителя на российский рынок. По информации РИА Новости, в Роспатент было подано не менее 17 заявок, касающихся как автомобилей, так и автокомпонентов.

Заявки, поданные Hyundai, охватывают широкий спектр товаров, включая автомобили и аксессуары, что может говорить о намерении компании восстановить свое присутствие в России. Интересно, что среди зарегистрированных товарных знаков находятся как названия самой компании, так и суббренда Genesis, который позиционируется как премиум-бренд Hyundai. Это может свидетельствовать о намерении компании не только вернуться на рынок, но и предложить более широкий ассортимент автомобилей.

Согласно данным Роспатента, заявки были поданы в августе, что совпадает с растущими слухами о возможном возвращении Hyundai в Россию. Однако, как отмечают эксперты, подача таких заявок может быть частью стратегии защиты бренда. В соответствии с российским законодательством, товарные знаки могут быть аннулированы, если они не используются в течение трех лет. Таким образом, Hyundai стремится предотвратить возможность копирования своих наименований другими компаниями или неофициальными дилерами.

Патентный поверенный компании "Онлайн Патент", Маргарита Тарасова, прокомментировала, что подача заявок на товарные знаки может быть направлена не только на защиту от копирования, но и на предотвращение продаж автомобилей через несанкционированные каналы. Это особенно важно в условиях неопределенности на рынке, когда конкуренция может возрастать.

В конце 2023 года Hyundai продал свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге и площадку General Motors. Тем не менее, компания сохранила обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, которые уже находятся в эксплуатации в России. Это говорит о том, что Hyundai не полностью уходит с рынка, а скорее переосмысливает свою стратегию присутствия.

Некоторые эксперты полагают, что подача заявок на товарные знаки может быть первым шагом к восстановлению производства или продаж в России.

#россия #hyundai #genesis #автопроизводитель #товарные знаки
+
Написать комментарий (0)
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о возможной угрозе из-за ситуации на Курской АЭС
NYT: Салливан во время визита в Китай попытается убедить Пекин сократить сотрудничество с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
AMD gfx1201 нового поколения замечен в базе данных GeekBench
+
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
24
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
18
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
21
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:24
Спасибо. Добрался до исходников. Я уже близок к тому, чтобы вернуть стену.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Дюсель Дора
14:23
домохозяйки винду ставят ? а ты смешон красноглазый
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
Йа Псих
14:20
Они же их официально в России не продают, как они могут повысить официальную цену в России?
Sony повысила цены на консоли PlayStation 5 и аксессуары
l33t_h4x00r
14:19
пароль Durov12345
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
l33t_h4x00r
14:17
Речь как бы о Дурове, а не о тех кто подбирал , кинул кусок как псам...на "драчку-собачку" Вы как думаете, действительно светлый человек или хотя бы двигающийся в эту сторону стал бы так делать , бу...
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Руслан Знамов
14:15
"Если вы поставите Radeon RX 7700 XT Ryzen 5 5600, то получите не самую выдающуюся производительность." Автор сего опуса уверен ? В какой игре проца не хватит ?
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Сергей Кондратенко
14:13
Был в свое время Thermaltake Big Typhoon отличная вещь несколько процов пережила. Да и кулеров всего 2 было после него. Сейчас NH-D14
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Gamandril
14:13
8800 GTX была, грела как печка, но не особо шумела. После того как купил GT 260 еще раз по-русски шум полностью исчез - вообще совсем. Потерялся на фоне тихоходных кулеров полностью. Thermaltake Thoug...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
ЧatoБoт
14:12
Но согласитесь, увколл, что в последнее время стадо ресурсных каклов и либерах резко поубавилось, а оставшиеся воют уж больно надрывно и визгливо, как при смерти находясь.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Dimkovski
14:09
А я не питаю хороших чувств к тем, кто эти купюры хватал.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем