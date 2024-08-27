Космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил шесть загадочных объектов, которые могут раскрыть новые аспекты звездообразования. Эти "миры-изгои" имеют массу, схожую с планетами, и могут дать подсказки о процессах, происходящих в космосе.

Недавние наблюдения космического телескопа имени Джеймса Уэбба позволили выявить шесть вероятных "миров-изгоев". Эти объекты, обладающие массой, сопоставимой с планетами, не подвержены гравитации звезд и могут стать ключом к пониманию процессов звездообразования. Обнаруженные миры предоставляют уникальные подсказки о том, как формируются небесные тела, и ставят новые вопросы о границах между звездами и планетами.

Телескоп Уэбба провел самый глубокий обзор молодой туманности NGC1333, расположенной примерно в тысяче световых лет от Земли. Это звездное скопление стало идеальным объектом для исследования, так как оно изобилует межзвездной пылью и газом, необходимыми для формирования звезд. В ходе наблюдений ученые обнаружили шесть объектов, которые, по их предположениям, являются газовыми гигантами с массой от пяти до десяти масс Юпитера. Это открытие стало настоящим прорывом в астрономии, так как эти объекты представляют собой самые легкие из когда-либо идентифицированных, и их существование может изменить наше понимание звездообразования.

Одним из самых интригующих открытий стал объект с пылевым диском, имеющий массу около пяти Юпитеров. Наличие пылевого диска указывает на то, что этот объект, вероятно, сформировался как звезда, поскольку подобные диски образуются вокруг центральных тел на ранних стадиях их формирования. Это открытие поднимает важные вопросы о том, как такие объекты могут стать звездами при определенных условиях, а также о возможности формирования мини-планетных систем вокруг них.

Астрономы использовали передовой инструмент NIRISS на Уэббе для измерения инфракрасного света, излучаемого этими объектами. Это позволило им получить спектры и лучше понять природу обнаруженных миров. В процессе наблюдений также были повторно проанализированы 19 известных коричневых карликов, и был найден новый коричневый карлик с компаньоном планетарной массы. Эта находка бросает вызов существующим теориям о формировании двойных систем и подчеркивает разнообразие процессов, происходящих в космосе.

Исследования показывают, что блуждающие миры могут возникать из коллапсирующих молекулярных облаков, которые не обладают достаточной массой для запуска ядерного синтеза, необходимого для образования звезд. Кроме того, такие объекты могут формироваться, когда газ и пыль в дисках вокруг звезд объединяются в планетоподобные сферы, которые затем выбрасываются из своих звездных систем. Это открытие размывает границы между различными классами небесных тел, поскольку массы блуждающих миров перекрываются с газовыми гигантами и коричневыми карликами.

Хотя такие объекты считаются редкими в нашей галактике, данные Уэбба показывают, что они составляют около 10% небесных тел в целевом звездном скоплении. Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области, так как понимание механизмов формирования таких объектов может привести к новым открытиям о происхождении планет и звезд.

В ближайшие месяцы команда астрономов планирует продолжить изучение атмосферы этих объектов, сравнивая их с более массивными коричневыми карликами и газовыми гигантами. Также запланировано исследование похожих объектов с пылевыми дисками, чтобы выяснить, возможно ли формирование мини-планетных систем.