Embracer Group представила тревожный отчет о своих финансовых результатах за второй квартал 2024 года, который демонстрирует масштаб сокращений и отмен проектов. Компания уволила почти 5000 сотрудников и закрыла множество студий, что подчеркивает серьезность текущей ситуации в игровой индустрии.

В последнее время игровая индустрия столкнулась с множеством вызовов, и Embracer Group не стала исключением. В своем новом отчете о доходах за второй квартал 2024 года компания раскрыла шокирующие цифры, которые свидетельствуют о масштабах сокращений и реорганизации.

Согласно последнему отчету, Embracer Group уволила 4857 человек, что составляет значительную часть ее сотрудников. В результате этих сокращений общее число работников компании сократилось до 10 844 человек. Вдобавок к этому было закрыто 36 студий, что также повлияло на общее количество внутренних разработчиков, которое теперь составляет 6659 человек — сокращение на 3995 сотрудников.

Одним из самых заметных аспектов отчета стало отмена 74 игровых проектов. В результате этого Embracer Group теперь разрабатывает 127 игр, что значительно меньше, чем ранее. Такое резкое сокращение числа проектов указывает на изменение стратегии компании, которая теперь сосредоточится на более успешных и прибыльных франшизах. Генеральный директор Ларс Вингефорс отметил, что компания будет более тщательно выбирать, какие игры финансировать, опираясь на уже зарекомендовавшие себя интеллектуальные свойства.

Эти изменения стали частью широкой стратегии по повышению операционной эффективности и рентабельности. Embracer Group планирует сосредоточить свои ресурсы на ключевых IP, которые обеспечивают лучшую экономику. Это означает, что компания будет уделять больше внимания уже существующим успешным проектам, а не рисковать с новыми и менее проверенными идеями.

Отчет также подтверждает тот факт, что Embracer Group стремится улучшить процесс распределения капитала, устанавливая новые стандарты для инвестиций в игровые проекты. Это должно привести к более эффективному использованию ресурсов и повышению рентабельности новых релизов. Вингефорс добавил, что постоянные улучшения в рамках обычной деятельности компании также будут способствовать повышению операционной эффективности.