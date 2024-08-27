Марк Цукерберг признал, что правительство США оказывало давление на Meta с целью цензуры контента в соцсетях. Он выразил сожаление по поводу недостаточной открытости в этом вопросе и пообещал изменить подход компании.

Вопрос о свободе слова в социальных сетях становится все более актуальным, особенно когда речь идет о влиянии правительств на крупные корпорации. На прошедшей неделе Марк Цукерберг, глава Meta*, сделал важное заявление о том, как администрация США пыталась контролировать контент на его платформах.

Марк Цукерберг признался в том, что правительство США оказывало давление на Meta с требованием цензурировать определенные материалы, особенно связанные с COVID-19. В письме, адресованном председателю юркомитета палаты представителей США, он отметил, что администрация президента Джо Байдена в 2021 году не раз выражала недовольство, когда компания отказывалась удалять контент, включая сатирические посты.

Цукерберг заявил, что, несмотря на давление, окончательное решение о том, что публиковать, оставалось за Meta. Он добавил: «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу». Глава компании пообещал, что в будущем Meta будет более устойчивой к подобным требованиям.

Кроме того, Цукерберг признал, что компания ограничила распространение информации о ноутбуке Хантера Байдена, сына президента США, пока не была проведена проверка фактов. Он заверил, что Meta обновила свои процессы, чтобы подобные ситуации не повторялись.

На фоне этих событий Илон Маск высказал мнение, что в отличие от некоторых других владельцев платформ, Цукерберг не столкнется с последствиями, поскольку он сотрудничает с властями и выполняет их требования по цензуре. Это заявление подчеркивает сложную природу взаимодействия между социальными сетями и государственными структурами.

* Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация)