Иранские поставки автозапчастей в Россию выросли на 450% за два года, составив $66 миллионов. Это свидетельствует о растущем спросе на автокомпоненты и укреплении связей между странами.

На фоне изменений в мировой автомобильной индустрии Иран активно наращивает свои экспортные объемы, особенно в Россию. Увеличение поставок автозапчастей открывает новые перспективы для обеих стран и отвечает на растущий спрос на качественные компоненты.

Согласно данным, объем поставок автозапчастей из Ирана в Россию за последние два года увеличился на 450%, что составило $66 миллионов. Эта информация была представлена на выставке MIMS Automobility Moscow, где иранские компании, такие как Iran Khodro и Saipa, подчеркнули важность этого роста для обеих стран.

В ходе выставки заместитель министра торговли Ирана Фаршад Могими обсудил с представителями АвтоВАЗа перспективы дальнейшего экспорта запчастей. Он предложил идею создания консорциума, который мог бы сосредоточиться на поставках иранских товаров в Россию, что может значительно упростить процесс и увеличить объемы торговли.

Также стоит отметить, что иранские компании планируют участвовать в Московском автомобильном салоне RIAS 2024, который пройдет в декабре. Ожидается, что более 50 брендов представят свои разработки, что подчеркивает интерес иранских производителей к российскому рынку.