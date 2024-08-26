Новый рекламный ролик 3D-игры «The Smurfs: Dreamland» показывает геймплей и поддержку кооператива для двух игроков. Игра выйдет 24 октября на различных платформах, включая PS5, Xbox и ПК.

Скоро на игровых платформах появится новая 3D-игра «The Smurfs: Dreamland», разработанная Ocellus Studio и изданная Microids. В свежем рекламном ролике разработчики продемонстрировали увлекательный геймплей, который позволит игрокам погрузиться в мир смурфов и исследовать их волшебную деревню. Игра будет доступна для одиночного прохождения, а также в кооперативном режиме для двух игроков.

Сюжет «The Smurfs: Dreamland» вращается вокруг спасения Деревни Смурфов, которая оказывается под угрозой. Игроки смогут отправиться в увлекательное путешествие, исследуя разнообразные страны грез, каждая из которых полна уникальных испытаний и загадок. Основная задача состоит в том, чтобы помочь смурфам преодолеть их страхи и противостоять кошмарам, скрывающимся за их мечтами.

В игре предусмотрено множество головоломок и сражений с боссами, что добавляет элемент стратегии и напряжения. Игроки смогут собирать волшебные шары и узоры, которые позволят им персонализировать своих смурфов, добавляя индивидуальности в игровой процесс.

Графически «The Smurfs: Dreamland» выглядит ярко и красочно, что соответствует стилю оригинальных комиксов и мультфильмов о смурфах. Каждая локация наполнена деталями, создающими атмосферу волшебства и приключений. Разработчики уделили внимание не только визуальному оформлению, но и механике игры, что обещает гладкий и интуитивно понятный геймплей.

Игра выйдет на популярных платформах, таких как PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch и ПК, включая Steam и Epic Games Store. Релиз игры запланирован на 24 октября.

Кооперативный режим позволяет двум игрокам объединиться для совместного прохождения, что добавляет элемент взаимодействия и дружеского соперничества. Это особенно привлекательно для тех, кто хочет разделить свои приключения с другом или членом семьи. Игроки смогут работать вместе, чтобы преодолевать препятствия и решать головоломки.

Посмотреть видеоролик игры можно на сайте weibo.com.