Xiaomi активно работает над телефоном, который можно сложить втрое. Ожидается, что устройство будет представлено в 2025 году и составит конкуренцию аналогичным моделям от других производителей.

Складные смартфоны продолжают набирать популярность, и компании активно исследуют новые возможности в этой области.

Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что Xiaomi начала работу над смартфоном, способным складываться втрое. Информатор Smart Pikachu поделился новостью на Weibo, однако технические характеристики устройства пока остаются загадкой.

Предполагается, что новый смартфон будет представлен в 2025 году. В нем, вероятно, будет использоваться операционная система HyperOS 2.0, а также камера, разработанная в сотрудничестве с Leica, что говорит о высоком качестве фотографий. Ожидается, что устройство будет работать на флагманском чипсете Snapdragon, что обеспечит отличную производительность и стабильность работы.

На сегодняшний день Xiaomi уже предлагает несколько моделей складных телефонов. Например, Mix Fold 4, который дебютировал в прошлом месяце, стал четвертым поколением горизонтально складного устройства компании. В дополнение к этому, Mix Flip, который был представлен одновременно с Mix Fold 4, представляет собой первый складной телефон в стиле "флип". Эти устройства уже демонстрируют стремление компании к инновациям.

Однако конкуренция на рынке складных телефонов становится все более жесткой. В частности, Huawei готовит к запуску свой смартфон с тремя складными экранами, который может стать первым коммерчески доступным устройством подобного типа. Ожидается, что его дебют состоится в сентябре, и он будет представлен вместе с другими новинками, такими как новая серия смартфонов Nova 13 и смарт-часы Watch GT 5.

Huawei планирует оснастить свое устройство двухшарнирной системой, что позволит ему разворачиваться и предоставлять пользователям значительное экранное пространство — около 10 дюймов. Внутренний экран будет иметь отверстие для камеры, расположенное в верхнем левом углу, что также является интересным дизайнерским решением.