Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Xiaomi работает над созданием смартфона с тремя складными экранами
Xiaomi активно работает над телефоном, который можно сложить втрое. Ожидается, что устройство будет представлено в 2025 году и составит конкуренцию аналогичным моделям от других производителей.

Складные смартфоны продолжают набирать популярность, и компании активно исследуют новые возможности в этой области.

Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что Xiaomi начала работу над смартфоном, способным складываться втрое. Информатор Smart Pikachu поделился новостью на Weibo, однако технические характеристики устройства пока остаются загадкой.

Предполагается, что новый смартфон будет представлен в 2025 году. В нем, вероятно, будет использоваться операционная система HyperOS 2.0, а также камера, разработанная в сотрудничестве с Leica, что говорит о высоком качестве фотографий. Ожидается, что устройство будет работать на флагманском чипсете Snapdragon, что обеспечит отличную производительность и стабильность работы.

На сегодняшний день Xiaomi уже предлагает несколько моделей складных телефонов. Например, Mix Fold 4, который дебютировал в прошлом месяце, стал четвертым поколением горизонтально складного устройства компании. В дополнение к этому, Mix Flip, который был представлен одновременно с Mix Fold 4, представляет собой первый складной телефон в стиле "флип". Эти устройства уже демонстрируют стремление компании к инновациям.

Однако конкуренция на рынке складных телефонов становится все более жесткой. В частности, Huawei готовит к запуску свой смартфон с тремя складными экранами, который может стать первым коммерчески доступным устройством подобного типа. Ожидается, что его дебют состоится в сентябре, и он будет представлен вместе с другими новинками, такими как новая серия смартфонов Nova 13 и смарт-часы Watch GT 5.

Huawei планирует оснастить свое устройство двухшарнирной системой, что позволит ему разворачиваться и предоставлять пользователям значительное экранное пространство — около 10 дюймов. Внутренний экран будет иметь отверстие для камеры, расположенное в верхнем левом углу, что также является интересным дизайнерским решением.

#смартфоны #xiaomi #технологии #складные телефоны
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi 15 Ultra - новый флагман с камерой размером более 1 дюйма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
3
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
2
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
14
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
6
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
2
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
4
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
14
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
2
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
+
Xiaomi выпускает беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C с временем работы 60 минут
+
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
12
Reddit удаляет новости об успехе Black Myth: Wukong
7
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+
Профессиональную видеокарту RTX A400 протестировали в 11 современных играх
+
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
Android ждёт увеличение производительности: Google меняет подход к управлению памятью
1
ВС РФ начали штурм Карловки
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
169
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
24
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Графический планшет как альтернатива мышке
40
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
13
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
+
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Николай Новичков
15:04
Именно, что там со спины в пустом коридоре телепортнентся какойнить имп или рыцарь...
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
denacifikator
15:00
покровск,а дальше хана украине будет,одни зачистки и суды впереди хохлов ожидают.
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Nvidia&Intel Hater
14:59
потому что хохол туп от природы,потому и идет на заведомо проигрышные авантюры
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Nvidia&Intel Hater
14:57
там сегодня методично добивают энергетику всю..В этот раз банками с огурцами сбито мало ракет
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
denacifikator
14:56
сырский-это главком катафалк ещё.
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Nvidia&Intel Hater
14:56
Я в ленте как его вижу захожу ток единицу поставить и постебаться
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
OgoGoLog
14:56
А что минус 6000 ВСУчек и минус 400+ единиц техники в Курской области плохой результат? Пока они туда сувались - профукали полностью Покровское направление, где у укропов и так была нехватка людей.
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
ЧatoБoт
14:54
Укры безумны.
Украинское руководство традиционно странно отреагировало на массированный удар ВС РФ по энергосистеме страны
Алексей Белоусов
14:39
AMD ожидаемо обделались
В базе данных Geekbench замечена видеокарта линейки Radeon RX 8000
ЧatoБoт
14:38
Трусикер, ты ещё жив, тебя свои же ципсорасты не сожрали в темноте да с голодухи?
Forbes: Командование ВСУ пожалеет о недальновидных приказах Сырского после потери Покровска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем