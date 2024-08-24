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FACUL от Tencent: первый в мире ИИ-напарник для шутеров, понимающий голосовые команды в FPS
На выставке Cologne Games Show 2024 Tencent представила голосового ИИ-напарника FACUL для шутеров от первого лица. Эта инновационная технология позволяет игрокам управлять действиями своих товарищей по команде с помощью голосовых команд, что открывает новые горизонты в игровом процессе.

На недавней выставке Cologne Games Show 2024 компания Tencent представила свою новейшую разработку — голосового ИИ-напарника FACUL, который был анонсирован в рамках игры «Arena Breakout: Infinite». Этот продукт, по утверждению разработчиков, является первым в мире искусственным интеллектом, способным понимать человеческий язык и реагировать на голосовые команды. FACUL создан для улучшения взаимодействия игроков в шутерах от первого лица, что делает игровой процесс более интуитивным и динамичным.

FACUL использует передовые технологии генеративного искусственного интеллекта, включая голосовой ввод и большую языковую модель. Это позволяет игрокам давать сложные тактические инструкции, просто произнося их. Например, игрок может сказать «иди и возьми сумку» или «многократно вставай и приседай, чтобы привлечь огонь», и AI-напарник выполнит эти команды в реальном времени. Это значительно упрощает процесс управления командой, позволяя сосредоточиться на стратегии и взаимодействии с окружающим миром.

В отличие от традиционных методов управления, где игроки ограничены сочетаниями клавиш или колесами управления, FACUL предоставляет возможность отправлять команды голосом. Это не только ускоряет реакцию, но и делает общение с ИИ более естественным. После выполнения команды ИИ также может сообщить игроку важную информацию, что позволяет поддерживать высокий уровень взаимодействия и координации в игре.

Кроме того, FACUL обладает функцией восприятия окружающей среды, что позволяет ему выполнять действия, схожие с теми, что делает реальный товарищ по команде. ИИ способен идентифицировать более 10 000 объектов в игре, включая здания, автомобили и коллекционные предметы, а также различать цвета и материалы. Это открывает новые возможности для тактического взаимодействия в игровом процессе, позволяя игрокам использовать окружающий мир в своих интересах.

Интересно, что FACUL может адаптироваться к текущей ситуации на поле боя, анализируя обстановку и принимая решения о том, подчиняться командам или нет. Это добавляет элемент гибкости и реалистичности в игру, позволяя ИИ действовать более автономно и эффективно. Например, если игрок дает команду, которая не соответствует текущей ситуации, FACUL может оценить риски и предложить альтернативное решение.

Разработка такого напарника может существенно изменить подход к играм в жанре FPS, предоставляя игрокам новые инструменты для взаимодействия и управления. Tencent, с помощью FACUL, стремится создать более глубокий и увлекательный игровой опыт, который будет привлекать как новых, так и опытных игроков.

Посмотреть видео про систему голосового управления FPS AI F.A.C.U.L. можно на сайте bilibili.com.

С запуском FACUL в «Arena Breakout: Infinite» Tencent делает шаг в будущее, где взаимодействие с искусственным интеллектом становится неотъемлемой частью игрового процесса. Это нововведение может стать основой для дальнейших разработок в области ИИ в играх, открывая новые горизонты для творчества и стратегии.

#ии #tencent #ai #шутеры #arena breakout #голосовые команды
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