Компания Waymo, известная своими беспилотными автомобилями, разрабатывает новую программу для подростков, позволяющую им самостоятельно заказывать поездки. Родители будут получать уведомления о поездках своих детей, что обеспечит дополнительный уровень безопасности.

Waymo, дочерняя компания Google, планирует запустить новую программу, ориентированную на подростков, которая позволит им вызывать беспилотные автомобили для самостоятельных поездок. Эта инициатива, известная как «Waymo Teen», нацелена на облегчение жизни родителей, предоставляя возможность контролировать поездки своих детей через уведомления.

Согласно информации, опубликованной в газете San Francisco Standard, Waymo рассматривает возможность внедрения подписочной модели для подростков, позволяющей им заказывать поездки в возрасте от 13 до 17 лет. Ожидается, что стоимость этой услуги будет варьироваться от 150 до 250 долларов в месяц, что позволит пользователям совершать до 16 поездок в месяц.

Представитель Waymo отметил, что компания активно изучает возможность предоставления услуг для подростков под присмотром законных опекунов. В результате проведенных исследований было получено множество положительных отзывов, что подтверждает интерес к данной инициативе. Родители смогут получать напоминания о поездках своих детей, что позволит им быть в курсе перемещений подростков и обеспечит дополнительный уровень безопасности.

Эта программа не является единственной в своем роде. В прошлом году аналогичную услугу запустила компания Uber, которая также предложила возможность заказа такси для несовершеннолетних. В рамках этой программы подростки должны получать согласие от своих законных опекунов, которые, в свою очередь, будут уведомлены о каждой поездке. Важно отметить, что с несовершеннолетними пассажирами будут работать только водители с высоким рейтингом, что обеспечивает дополнительную защиту.