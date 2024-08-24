Microsoft объявила о переименовании своего бренда Copilot в Microsoft 365 Copilot, что отражает стратегию компании по продвижению платных AI-услуг. Изменения также коснутся отдельных приложений и новых функций, таких как Business Chat.

В мире технологий изменения происходят постоянно, и Microsoft не исключение. На днях стало известно, что компания запускает новый раунд ребрендинга своего продукта Copilot, который теперь будет называться Microsoft 365 Copilot. Это решение направлено на улучшение продвижения платных услуг искусственного интеллекта, интегрированных в платформу Microsoft 365.

В сообщении, опубликованном технологическим изданием The Verge, было указано, что новое название Microsoft 365 Copilot заменит предыдущее «Microsoft Copilot for Microsoft 365». Это изменение станет частью более широкой стратегии, направленной на оптимизацию и упрощение брендов, связанных с искусственным интеллектом в рамках экосистемы Microsoft.

Ребрендинг не ограничится лишь изменением названия. Он также затронет конкретные приложения, которые теперь будут носить более упрощенные названия. Например, «Copilot в Word» будет переименован в «Microsoft 365 Copilot в Word». Таким образом, пользователи смогут легче ориентироваться в продуктах и понимать, что все они связаны с единой платформой Microsoft 365.

Кроме того, другие службы Copilot, предназначенные для различных бизнес-функций, таких как продажи и финансы, также получат новые названия. Например, «Microsoft 365 Copilot for Sales» будет использоваться для обозначения инструментов, направленных на поддержку процессов продаж. Это изменение позволит упростить восприятие бренда и сделать его более целостным.

Важным аспектом ребрендинга стало введение нового модуля чата под названием Business Chat, который интегрируется в Microsoft 365 Copilot. Этот инструмент предназначен для улучшения взаимодействия пользователей с различными сервисами, предоставляемыми Microsoft, и может значительно упростить рабочие процессы.

Генеральный директор Microsoft Artificial Intelligence, Мустафа Сулейман, отметил, что в данный момент изменения касаются исключительно платных инструментов и услуг. Ориентированные на потребителя версии Copilot останутся без изменений.

Этот шаг Microsoft может быть воспринят как попытка адаптироваться к быстро меняющемуся миру технологий и потребностей пользователей. Ребрендинг Copilot в Microsoft 365 Copilot демонстрирует стремление компании к созданию более интегрированной и понятной экосистемы, где пользователи смогут легко находить и использовать необходимые инструменты для работы.