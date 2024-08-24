В Ботсване был обнаружен второй по величине алмаз в мире, весом 2492 карата, что делает страну важным игроком на рынке драгоценных камней. Эта находка подтверждает эффективность новых технологий в алмазодобыче.

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond сделала сенсационное открытие в Ботсване, обнаружив алмаз весом 2492 карата. Этот драгоценный камень стал вторым по величине в мире, уступая лишь знаменитому алмазу Куллинан, найденному в Южной Африке в 1905 году. Новая находка подчеркивает растущую значимость Ботсваны на глобальном рынке алмазов.

Алмаз, который еще не получил своего имени, был найден с помощью инновационной технологии, известной как Mega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT). Этот метод включает в себя использование конвейерной ленты, по которой равномерно распределяется кимберлитовая руда. На руду воздействует рентгеновский луч с установленным сверху датчиком, который анализирует камни по их форме и плотности. Если плотность совпадает с характеристиками алмаза, то струя воздуха выдувает его в специальный бункер.

Эта технология уже продемонстрировала свою эффективность, позволив обнаружить несколько крупных алмазов, включая Sewelô весом 1758 карат и Lesedi La Rona весом 1109 карат. Использование XRT позволяет более точно сортировать крупные ювелирные камни, что значительно увеличивает эффективность алмазодобычи.

Для сравнения, самый большой синтетический бриллиант, Celebration of India, весит всего 75,33 карата. Несмотря на то что синтетические алмазы становятся все более доступными, они не могут конкурировать с натуральными камнями высшего качества. Это связано как с техническими трудностями их производства, так и с особенностями рынка, где настоящие алмазы сохраняют свою ценность благодаря контролю за их предложением.

Уильям Лэмб, президент Lucara подчеркнул, что находка демонстрирует потенциал шахты Карове и подтверждает правильность выбора компании в пользу современных технологий. Он отметил, что возможность извлечения такого крупного высококачественного алмаза свидетельствует о том, что компания на верном пути к максимизации своей ценности для акционеров и заинтересованных сторон. Новый алмаз также может повлиять на рынок, привлекая внимание коллекционеров и инвесторов.