Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Ботсване найден второй по величине алмаз в мире весом 2492 карата
В Ботсване был обнаружен второй по величине алмаз в мире, весом 2492 карата, что делает страну важным игроком на рынке драгоценных камней. Эта находка подтверждает эффективность новых технологий в алмазодобыче.

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond сделала сенсационное открытие в Ботсване, обнаружив алмаз весом 2492 карата. Этот драгоценный камень стал вторым по величине в мире, уступая лишь знаменитому алмазу Куллинан, найденному в Южной Африке в 1905 году. Новая находка подчеркивает растущую значимость Ботсваны на глобальном рынке алмазов.

Алмаз, который еще не получил своего имени, был найден с помощью инновационной технологии, известной как Mega Diamond Recovery (MDR) X-ray Transmission (XRT). Этот метод включает в себя использование конвейерной ленты, по которой равномерно распределяется кимберлитовая руда. На руду воздействует рентгеновский луч с установленным сверху датчиком, который анализирует камни по их форме и плотности. Если плотность совпадает с характеристиками алмаза, то струя воздуха выдувает его в специальный бункер.

Эта технология уже продемонстрировала свою эффективность, позволив обнаружить несколько крупных алмазов, включая Sewelô весом 1758 карат и Lesedi La Rona весом 1109 карат. Использование XRT позволяет более точно сортировать крупные ювелирные камни, что значительно увеличивает эффективность алмазодобычи.

Для сравнения, самый большой синтетический бриллиант, Celebration of India, весит всего 75,33 карата. Несмотря на то что синтетические алмазы становятся все более доступными, они не могут конкурировать с натуральными камнями высшего качества. Это связано как с техническими трудностями их производства, так и с особенностями рынка, где настоящие алмазы сохраняют свою ценность благодаря контролю за их предложением.

Уильям Лэмб, президент Lucara подчеркнул, что находка демонстрирует потенциал шахты Карове и подтверждает правильность выбора компании в пользу современных технологий. Он отметил, что возможность извлечения такого крупного высококачественного алмаза свидетельствует о том, что компания на верном пути к максимизации своей ценности для акционеров и заинтересованных сторон. Новый алмаз также может повлиять на рынок, привлекая внимание коллекционеров и инвесторов.

#алмазы #ботсвана
+
Написать комментарий (0)
Группа ученых из Южной Кореи разработала метод синтеза алмазов при нормальном давлении
Россия нарастила экспорт алмазов в Гонконг в 18 раз за первые пять месяцев 2024 года
Гонконг нарастил закупки алмазов из России в 18 раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
7
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
2
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
5
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
1
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
3
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
+
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
АвтоВАЗ опубликовал официальные фото «полнофункциональной» Lada Vesta
1
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
2
VK на фоне роста популярности своего видеохостинга в 1,5 раза расширила CDN-сеть
2
Международная исследовательская группа описала процесс разрыва и поглощения звёзд чёрными дырами
+
Стали известны характеристики наушников Shanling MG100 Dynamic HiFi с керамической диафрагмой
+
Разработчики Civilization показали 386-й ПК за $10 000, на котором создавалась оригинальная игра
3

Популярные статьи

Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
18
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
4
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
32
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
16
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
24
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
17

Сейчас обсуждают

coth
04:42
"режиме 1080p с низкими визуальными настройками, 50% масштабом рендеринга" Это значит - всего 540p. Да ещё и генерация кадров и всего 78 к/с. Ввод-то будет продолжать работать на 39, что не совсем игр...
Неизвестный мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI HX 370 протестирован в играх
Kaabar
04:38
Кто ж его посадит, он же памятник
Глава «Евродипломатии» назвал Евросоюз частью конфликта на Украине
Remarc
03:54
дело там не в линейной скорости,а в произвольном доступе
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
mahaleksmos
03:49
Так может не нужно обваливать рубс. И повышать жкх - бенз. А то купил машину она только дроже становится. И так со всем. Кроме хавчика. Он просто дорожает и может испортится.
Власти России ищут способы снизить потребительское кредитование
Эдуард Кузнецов
03:47
Взять новость с других сайтов и вывернуть ее наизнанку. Классика демагогии. Тебе, дружок надо в пропагандоны податья, в телевизор)
AMD признала ошибки при определении производительности процессоров Ryzen 9000 во время тестов
Учи Сипласплас
03:36
Чем ближе крах империи...
Google заблокировала установку бенчмарков на Pixel 9, чтобы скрыть его уровень производительности
BinaryBeacons
03:30
Не все играют в игры
Google заблокировала установку бенчмарков на Pixel 9, чтобы скрыть его уровень производительности
Павел Рыжов
03:17
Корпус - жир, туда можно даже современную карту запихать, отличный Тауэр был когда-то, выглядит добротно А издеваться с ОС не надо, поставил бы астру, вполне адекватный отечественный дебилиан, все пре...
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
Павел Рыжов
03:15
А Виндоус - это уже считается нормальной ОС? Не знал, не знал Особенно смешно в разрезе некрожелеза , где свежие сборки винды вообще могут не запуститься , в отличие от любого линуха
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
Павел Рыжов
03:13
В такие некросборки обычно ставят ссд за 100 рублей, у которых скорость выше чем на HDD можно получить раз в полгода, а хороший стоит как весь такой пк вместе взятый В идеале найти хороший старый HDD...
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем