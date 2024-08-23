Starlink на флоте ВМС США: новая эра связи для американских военных кораблей

В последние годы спутниковая связь стала важным инструментом для обеспечения связи в различных сферах, и теперь ВМС США активно внедряют технологию Starlink от SpaceX на своих военных кораблях. Эта инициатива, известная как Sailor Edge Afloat and Ashore (SEA2), направлена на создание надежной и высокоскоростной интернет-связи для флота.

Согласно недавним заявлениям ВМС США, сообщает издание The War Zone, что, проект SEA2 уже прошел начальную стадию тестирования на авианосце USS Abraham Lincoln и теперь готов к развертыванию на других кораблях. Основная цель программы — обеспечить экипажи постоянным доступом к интернету, что является критически важным для поддержания связи с внешним миром, особенно в условиях длительных операций на море.

Традиционно связь на военных кораблях осуществлялась через спутники Министерства обороны США, которые обеспечивали довольно ограниченную скорость передачи данных. На протяжении последних тридцати лет ВМС США использовали шесть геостационарных спутников, находящихся на высоте 22 300 миль, что создавало значительные задержки и снижало качество связи. В условиях пандемии COVID-19 необходимость в улучшении связи стала особенно актуальной, когда корабли не могли заходить в порты и теряли связь с внешним миром.

The War Zone пишет, что технологии низкоорбитальных спутников, таких как Starlink, стали более доступными и жизнеспособными благодаря развитию современных коммуникационных систем. Starlink располагает около 7000 спутников на высоте от 375 до 750 миль над Землей, что позволяет обеспечить более быстрое и надежное соединение. В отличие от традиционных спутников, низкоорбитальные системы менее подвержены атакам и способны поддерживать устойчивую связь даже в сложных условиях.

Для успешного использования Starlink на военных кораблях необходимо было решить три ключевые задачи: обеспечить лазерную перекрестную связь между спутниками, создать надежный канал связи для подключения к береговым объектам и разработать мобильный код, который позволит терминалам на кораблях оставаться подключенными даже при перемещении по океану. Это стало возможным благодаря усилиям Управления военно-морских информационных систем войны (NAVWAR), которое разработало необходимые технологии.

Одним из достижений NAVWAR является спутниковый терминал STtNG, который обеспечивает тактические каналы связи для кораблей, позволяя им получать безопасный доступ к низкоорбитальным спутникам. С помощью этого терминала корабли могут достигать скорости передачи данных от 30 до 50 мегабит в секунду, а при подключении нескольких антенн Starlink можно увеличить пропускную способность до одного гигабита в секунду.

По мнению The War Zone, преимущества постоянного высокоскоростного интернета на борту военных кораблей очевидны. Это не только улучшает связь для выполнения повседневных задач, таких как видеозвонки и управление логистикой, но и открывает новые возможности для использования тактических приложений, разработанных для работы с коммерческим интернетом. Командир USS Abraham Lincoln, Кевин Уайт, отметил, что использование современных технологий позволяет значительно улучшить эффективность работы экипажа и оптимизировать процессы.

Программа SEA2 также включает приложение Flank Speed Edge, которое позволяет передавать терабайты данных из облака на корабли. Это упрощает многие рутинные операции, такие как заказ запасных частей и управление техническим обслуживанием. По словам командира Уайта, экипаж теперь может передавать от 3 до 5 терабайт данных в день, что является значительным шагом вперед для военной логистики.

Тем не менее, SEA2 все еще находится на стадии развития и имеет некоторые ограничения. На данный момент использование системы для передачи секретных данных не разрешено, хотя недавно она получила сертификацию по кибербезопасности. Это вызывает вопросы о том, когда и как SEA2 сможет использоваться для передачи конфиденциальной информации. В определенных операционных условиях, таких как тактика «контроля выбросов», коммерческие ссылки также могут быть недоступны.

Несмотря на эти ограничения, преимущества постоянного высокоскоростного интернета для экипажей кораблей, таких как USS Abraham Lincoln, очевидны. На своем сайте издание The War Zone утверждает, что все это не только улучшает повседневные операции, но и значительно повышает моральный дух моряков, позволяя им поддерживать связь с семьями и друзьями. Например, благодаря новой сетевой архитектуре моряки смогли смотреть Суперкубок в прямом эфире, что стало важным событием для многих из них.