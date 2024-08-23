Астронавты Boeing Starliner, Уилмор и Уильямс, могут провести на МКС до шести месяцев, если не удастся вернуть их на Землю вовремя. В ожидании возвращения их восприятие времени может кардинально измениться.

Астронавты Boeing Starliner, Бутч Уилмор и Сунит Уильямс, оказались в непростой ситуации, когда их возвращение на Землю может затянуться на несколько месяцев. Первоначально планировалось, что они проведут на Международной космической станции (МКС) всего восемь дней, однако технические проблемы с кораблем вызвали необходимость пересмотра сроков. Теперь, если НАСА не одобрит возвращение (про судьбу астронавтов вы можете подробнее прочесть здесь), им придется ждать до шести месяцев, что может существенно повлиять на их восприятие времени.

В последние недели обсуждения вокруг безопасности Starliner стали более напряженными. В ходе его полета были зафиксированы утечки гелия и проблемы с двигателями, что вызывает опасения у специалистов.

Ожидание — это сложный процесс. Для многих людей ожидание может стать настоящим испытанием, вызывая стресс и беспокойство. В обычной жизни время, как правило, проходит быстрее, когда мы заняты делами. Однако в условиях ожидания, особенно в замкнутом пространстве, время может казаться замедленным. Это связано с тем, что в моменты ожидания мы чаще обращаем внимание на часы, что усиливает чувство времени.

Астронавты на МКС сталкиваются с уникальными вызовами. Ограниченные возможности для активности и связи с внешним миром делают их ожидание еще более тягостным. Исследования показывают, что время, проведенное в активной деятельности, проходит быстрее. Например, во время карантина из-за COVID-19 многие люди заметили, как время тянется, когда их рутина была нарушена. Для астронавтов, находящихся в космосе, эта ситуация может усугубляться.

Интересно, что опыт людей, находящихся в экстремальных условиях, таких как исследователи в Антарктиде, может дать ключ к пониманию восприятия времени. Каждый год исследовательские группы отправляются в Антарктиду на длительные сроки, сталкиваясь с полной темнотой и экстремальными температурами. Несмотря на тяжелые условия, многие из них сообщают, что время проходит быстрее, когда они заняты научными задачами. Это может служить утешением для астронавтов, которые также ведут напряженную работу на МКС.

Если астронавты будут иметь более полное представление о том, когда они смогут вернуться, это может значительно облегчить их ожидание. Уилмор и Уильямс находятся в условиях, которые можно сравнить с салоном самолета Boeing 747, но с гораздо более серьезными вызовами. Понимание причин задержек и наличие информации о дальнейших действиях могут помочь им справиться с психологическим давлением.