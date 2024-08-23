Недавняя утечка раскрыла детали о камерах серии iPhone 16, включая улучшения для моделей Pro. Ожидаются значительные обновления, такие как поддержка макросъемки и новая емкостная кнопка Capture.

Серия iPhone 16 продолжает привлекать внимание поклонников технологий, и недавние утечки добавляют интереса к ожидаемым новинкам. В частности, информация о характеристиках камер будущих моделей дает представление о том, какие улучшения могут быть внедрены в новые устройства Apple.

Согласно последним данным, iPhone 16 и 16 Plus, по всей видимости, не получат значительных изменений в камерах по сравнению с предшественниками. Основной датчик останется на уровне 48 мегапикселей, однако в сверхширокоугольной камере произойдут изменения: диафрагма будет увеличена с f/2.4 до f/2.2. Это может улучшить качество снимков при низком освещении, что, безусловно, порадует пользователей.

Одним из наиболее интересных нововведений станет поддержка макросъемки для базовых моделей, что ранее было доступно только в Pro-версиях. Это позволит пользователям создавать детализированные снимки объектов на близком расстоянии, что значительно расширит творческие возможности.

Что касается моделей iPhone 16 Pro и Pro Max, то их камеры также получат обновления, хотя основная камера останется прежней. Однако сверхширокоугольная камера, вероятно, будет значительно улучшена: ее разрешение увеличится с 12 до 48 мегапикселей. Это изменение предполагает использование технологии пиксельного биннинга, что позволит каждому пикселю иметь размер 0,7 микрометра, создавая фактически пиксель размером 1,4 микрометра при использовании режима биннинга. Это должно значительно улучшить качество изображений, особенно в сложных условиях освещения.

Кроме того, ожидается, что пользователи смогут делать 48-мегапиксельные фотографии в формате ProRaw от Apple, что позволит сохранить больше деталей и динамического диапазона в изображениях. Также сообщается о внедрении нового формата фотографий — JPEG-XL, который обеспечит более высокое качество при меньшем размере файлов.

Важным дополнением станет возможность записи видео в формате 3K со скоростью 120 кадров в секунду с поддержкой Dolby Vision на моделях Pro. Это позволит создавать профессиональные видеоматериалы с высоким качеством изображения и звука.

Еще одной ожидаемой инновацией станет емкостная кнопка Capture, которая появится на всех четырех моделях iPhone 16. Эта кнопка не требует физического нажатия, что делает ее использование более удобным. Она будет совместима как с приложениями Apple, так и с сторонними приложениями, что расширяет возможности ее применения.

Кнопка Capture будет поддерживать полунажатие, что позволит разработчикам использовать ее для таких функций, как блокировка экспозиции и фокусировка перед съемкой. Кроме того, ее емкостная природа может позволить ей функционировать как трекпад, что добавит еще больше удобства в управление камерой.