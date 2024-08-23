Daimler Trucks представила грузовик Mercedes-Benz GenH2, который начал первые дорожные испытания в реальных условиях.

Daimler Trucks, дочерняя компания Mercedes-Benz, сделала важный шаг в развитии экологически чистых технологий, запустив первые дорожные испытания грузовика на водородных топливных элементах GenH2.

На недавней церемонии запуска представители Daimler Trucks, Air Products, Amazon, Holcim, INEOS и Wiedmann & Winz представили пять прототипов грузовиков Mercedes-Benz GenH2. Эти машины будут использоваться в течение почти года на различных маршрутах в Германии, что позволит протестировать их в реальных условиях логистики. Грузовики предназначены для транспортировки строительных материалов, контейнеров и баллонных газов, что делает их идеальными для различных сценариев использования.

Каждый грузовик GenH2 имеет полную массу 40 тонн и может перевозить полезный груз весом до 25 тонн. Он оснащен двумя специальными баками для хранения жидкого водорода, что является ключевым элементом его конструкции. Система топливных элементов, разработанная совместным предприятием Daimler Trucks и Volvo Group, обеспечивает мощность в 300 кВт благодаря двум отдельным модулям по 150 кВт каждый. Кроме того, встроенная батарея с емкостью 70 кВтч служит для кратковременной поддержки, например, при резком ускорении или во время подъема с полной нагрузкой.

Интересно, что грузовик GenH2 имеет относительно легкие батареи, что позволяет ему увеличивать полезную нагрузку. Двигательная система с двумя моторами обеспечивает общую длительную мощность 2 x 230 кВт и пиковую мощность 2 x 330 кВт, что позволяет достичь значительного крутящего момента в 2 x 1,577 Нм или 2 x 2,071 Нм.

Системы хранения водорода в грузовике сделаны из нержавеющей стали и имеют уникальную конструкцию с двойными стенками и вакуумной изоляцией, что обеспечивает надежность и безопасность. Каждый бак может вместить до 44 кг водорода, что существенно увеличивает дальность поездки без необходимости частой заправки.

Эти испытания проводятся под контролем Daimler Trucks, и грузовики будут заправляться на специализированных станциях, что позволит оценить эффективность и производительность системы в реальных условиях.