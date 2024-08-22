Samsung готовит к запуску новый складной телефон Galaxy Z Fold 6 Slim, который обещает интересные обновления. Утечки раскрывают детали о камере и возможных сроках выхода устройства на рынок.

После успешного запуска Galaxy Z Fold 6, внимание переключается на новый, более тонкий и премиальный вариант под названием Galaxy Z Fold 6 Slim. Утечки из надежных источников предоставляют первые подробности о камере устройства и предполагаемой дате его выхода.

Согласно последним данным, Galaxy Z Fold 6 Slim будет иметь фронтальную камеру с разрешением 10 мегапикселей, которая разместится на наружном экране устройства. Интересно, что характеристики основного сенсора и телеобъектива пока остаются неизвестными, однако ожидается, что в новинке будет также присутствовать 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Это обновление может сделать фотографии более качественными, хотя значительных изменений в сравнении с предыдущими моделями не предвидится.

Одним из самых заметных улучшений в Galaxy Z Fold 6 Slim станет поддисплейная камера (UPC). В то время как в стандартном Z Fold 6 используется 4-мегапиксельный датчик, в новом варианте будет установлен 5-мегапиксельный сенсор. Это обещает небольшое, но важное улучшение качества селфи, когда устройство разложено.

Согласно утечкам, Galaxy Z Fold 6 Slim будет иметь толщину всего 10 мм в сложенном состоянии. Это делает его более компактным и удобным для повседневного использования. Устройство оснастят 6,5-дюймовым внешним экраном и 8-дюймовым складным основным дисплеем, что обеспечит пользователям отличное качество изображения и удобство при работе с приложениями.

Кроме того, Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным телефоном Samsung, в конструкции которого будет использоваться титан. Это может значительно повысить прочность устройства и его долговечность, что является важным аспектом для современных пользователей, ищущих надежные гаджеты.

Однако стоит отметить, что запуск Galaxy Z Fold 6 Slim может быть ограничен. В отличие от стандартной версии, которая доступна на глобальном рынке, новый телефон, по слухам, будет представлен только в Корее и, возможно, в Китае. Европейские и североамериканские рынки пока не включены в планы по запуску, что может ограничить доступность новинки для многих поклонников бренда.

Согласно информации из отчета The Chosun Daily, официальный анонс Galaxy Z Fold 6 Slim запланирован на 25 сентября, что совпадает с днем его запуска в Корее. Ожидается, что цена устройства составит около 2,8 миллиона вон, что эквивалентно примерно 191 840 руб.