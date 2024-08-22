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В США испытывают новую концепцию «дешевой» крылатой ракеты, исходя из возможного конфликта с Китаем
Американский стартап Ares Industries объявил о начале летных испытаний новой концепции противокорабельной крылатой ракеты, которая обещает быть в десять раз дешевле аналогов. Это событие подчеркивает растущую потребность в недорогих и быстро производимых боеприпасах для современных военных конфликтов.

Американский стартап Ares Industries, основанный всего 11 недель назад, уже начал летные испытания своей новой концепции противокорабельной крылатой ракеты. Этот шаг стал возможен благодаря растущему интересу к более доступным боеприпасам с дистанционным управлением, которые могут быть произведены быстро и в больших масштабах.

Согласно информации от The War Zone, стартап Ares Industries, поддерживаемый известным технологическим инкубатором Y Combinator, стремится создать новый класс противокорабельных крылатых ракет, которые будут значительно дешевле существующих аналогов. В пресс-релизе компании говорится, что они намерены предложить решения, которые соответствуют требованиям Министерства обороны, при этом стоимость каждой ракеты должна составлять около $300 000. Это значительно ниже, чем у текущих противокорабельных ракет, стоимость которых достигает $3 миллионов за единицу.

В условиях, когда вооруженные силы США ищут новые подходы к ведению боевых действий, Ares Industries предлагает решение, которое может изменить правила игры. Военные эксперты отмечают, что в потенциальном конфликте с Китаем, особенно в Тихом океане, традиционные методы ведения войны могут оказаться неэффективными. С учетом этого, необходимость в дешевых и эффективных боеприпасах становится критически важной.

Прототипы крылатых ракет Ares были созданы в течение лета и испытаны в Мохаве. Хотя подробности о летных испытаниях остаются неясными, представленные рендеринги демонстрируют ракету с обтекаемым дизайном, выдвижными крыльями и хвостовыми плавниками. Эти элементы напоминают существующие противокорабельные ракеты, а также беспилотники, такие как Speed Racer от Lockheed Martin.

Текущие ресурсы вооруженных сил США включают различные типы крылатых ракет, такие как Tomahawk и Naval Strike Missiles, однако их высокая стоимость ставит под сомнение возможность их массового производства в условиях длительного конфликта. Ares Industries подчеркивает, что их ракеты будут совместимы с существующими пусковыми платформами, что может значительно упростить их интеграцию в уже действующие системы.

Как пишет The War Zone, в пресс-релизе также упоминается, что Ares планирует начать поставки первых рабочих ракетных систем своим клиентам к середине 2025 года. Однако подробности о том, кто именно станет первым заказчиком, пока не раскрываются.

Согласно заявлению Ares, текущая ситуация в мире требует переосмысления подходов к военным технологиям. В частности, компания акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты недостаточно готовы к потенциальным конфронтациям, и запасы боеприпасов могут быстро истощиться. Это подчеркивает необходимость в новых производственных мощностях и более доступных решениях.

Кроме того, в пресс-релизе Ares говорится о том, что американские военные эксперты считают дальнобойные противокорабельные ракеты и крылатые ракеты наиболее полезными в случае конфликта с Китаем. В условиях, когда запасы могут закончиться за считанные недели, стартап предлагает решение, способное изменить баланс сил.

#сша #крылатые ракеты #оборонная промышленность #ares industries
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