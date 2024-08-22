Американский стартап Ares Industries, основанный всего 11 недель назад, уже начал летные испытания своей новой концепции противокорабельной крылатой ракеты. Этот шаг стал возможен благодаря растущему интересу к более доступным боеприпасам с дистанционным управлением, которые могут быть произведены быстро и в больших масштабах.
Согласно информации от The War Zone, стартап Ares Industries, поддерживаемый известным технологическим инкубатором Y Combinator, стремится создать новый класс противокорабельных крылатых ракет, которые будут значительно дешевле существующих аналогов. В пресс-релизе компании говорится, что они намерены предложить решения, которые соответствуют требованиям Министерства обороны, при этом стоимость каждой ракеты должна составлять около $300 000. Это значительно ниже, чем у текущих противокорабельных ракет, стоимость которых достигает $3 миллионов за единицу.
В условиях, когда вооруженные силы США ищут новые подходы к ведению боевых действий, Ares Industries предлагает решение, которое может изменить правила игры. Военные эксперты отмечают, что в потенциальном конфликте с Китаем, особенно в Тихом океане, традиционные методы ведения войны могут оказаться неэффективными. С учетом этого, необходимость в дешевых и эффективных боеприпасах становится критически важной.
Прототипы крылатых ракет Ares были созданы в течение лета и испытаны в Мохаве. Хотя подробности о летных испытаниях остаются неясными, представленные рендеринги демонстрируют ракету с обтекаемым дизайном, выдвижными крыльями и хвостовыми плавниками. Эти элементы напоминают существующие противокорабельные ракеты, а также беспилотники, такие как Speed Racer от Lockheed Martin.
Текущие ресурсы вооруженных сил США включают различные типы крылатых ракет, такие как Tomahawk и Naval Strike Missiles, однако их высокая стоимость ставит под сомнение возможность их массового производства в условиях длительного конфликта. Ares Industries подчеркивает, что их ракеты будут совместимы с существующими пусковыми платформами, что может значительно упростить их интеграцию в уже действующие системы.
Как пишет The War Zone, в пресс-релизе также упоминается, что Ares планирует начать поставки первых рабочих ракетных систем своим клиентам к середине 2025 года. Однако подробности о том, кто именно станет первым заказчиком, пока не раскрываются.
Согласно заявлению Ares, текущая ситуация в мире требует переосмысления подходов к военным технологиям. В частности, компания акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты недостаточно готовы к потенциальным конфронтациям, и запасы боеприпасов могут быстро истощиться. Это подчеркивает необходимость в новых производственных мощностях и более доступных решениях.
Кроме того, в пресс-релизе Ares говорится о том, что американские военные эксперты считают дальнобойные противокорабельные ракеты и крылатые ракеты наиболее полезными в случае конфликта с Китаем. В условиях, когда запасы могут закончиться за считанные недели, стартап предлагает решение, способное изменить баланс сил.