Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что продолжающаяся поддержка Западом Украины может привести к глобальному конфликту. Он подчеркнул уверенность России в своих военных возможностях, но предупредил о рисках, связанных с эскалацией напряженности.

Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех», высказал серьезные опасения по поводу продолжающегося конфликта на Украине и его возможных последствий для мировой безопасности. В интервью агентству Reuters он отметил, что действия США и их союзников могут спровоцировать глобальную войну, если они продолжат поддерживать Киев и позволят ему атаковать российскую территорию. Эти комментарии дают представление читателям Reuters о взглядах людей из ближайшего окружения президента Путина на текущую ситуацию и ее развитие.

Чемезов, который также является бывшим генералом КГБ и служил вместе с Путиным, отметил, что Россия чувствует себя уверенно спустя более двух лет военных действий. Он подчеркнул, что конфликт рассматривается как противостояние между Западом и Россией, и обвинил США в разжигании войны путем поставок оружия Украине.

На фоне недавних событий, включая вторжение украинских сил на Курскую область, Чемезов подтвердил, что никто не может точно предсказать, когда закончится конфликт. Он выразил уверенность в том, что Россия обладает достаточными запасами оружия и ресурсами для продолжения боевых действий. В его оценке, Запад не осознает серьезности ситуации и возможные последствия своих действий.

Чемезов также прокомментировал экономические последствия санкций, введенных против России после аннексии Крыма в 2014 году. Он назвал слухи о пустых полках в российских магазинах «мифом» и заявил, что в стране все в порядке с продовольствием и другими товарами. Генеральный директор «Ростеха» отметил, что компания значительно увеличила производство оружия, несмотря на санкции и разрушение цепочек поставок.

По его словам, уход западных компаний с российского рынка создает новые возможности для «Ростеха». Он выразил уверенность, что численность сотрудников компании вырастет, что станет результатом адаптации к новым условиям. Чемезов также подчеркнул, что сотрудничество с западными странами больше не будет основываться на доверии, что, по его мнению, является важным уроком, извлеченным из текущей ситуации.

Несмотря на сокращение экспорта оружия, Чемезов заявил, что российские оборонные предприятия будут продолжать вносить значительный вклад в экономику страны. Он отметил, что российское оружие зарекомендовало себя на поле боя в Украине, что может способствовать восстановлению интереса к нему со стороны зарубежных партнеров.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Россия занимает третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, однако ее доля на мировом рынке сократилась в 2023 году из-за СВО. Чемезов подчеркнул, что несмотря на текущие трудности, у России есть надежда на восстановление спроса на ее вооружение в будущем.

Он добавил, что российские партнеры готовы ждать, пока ситуация стабилизируется, и выразил уверенность, что «Ростех» сможет адаптироваться к новым условиям. В условиях глобальных экономических изменений и напряженности на международной арене, Чемезов предостерег о необходимости быть готовыми к любым вызовам, которые могут возникнуть в будущем.

Публикация статьи изданием Reuters возможно поможет коллективному Западу понять комментарии Чемезова, в которых подчеркиваются не только уверенность России в своих военных возможностях, но и серьезные опасения по поводу дальнейшего развития конфликта на Украине.