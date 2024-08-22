Китайские ученые представили новые данные о лунном грунте, собранном миссией «Чанъэ-5», и обнаружили, что из тонны материала можно получить более 50 килограммов воды. Это открытие может стать основой для создания будущих лунных исследовательских станций и межзвездных путешествий.

Недавние исследования, проведенные китайскими учеными, открыли новые горизонты в использовании лунного грунта, собранного во время миссии «Чанъэ-5». Научная команда из Института материалов Нинбо и Китайской академии наук сделала важное открытие, которое может значительно повлиять на будущее лунных исследований. После трех лет работы они разработали метод, позволяющий извлекать воду из лунного грунта, что может стать ключевым элементом для создания научных станций на Луне.

Исследования показали, что лунный грунт, подвергшийся воздействию солнечного ветра на протяжении миллионов лет, содержит значительное количество водорода. Этот элемент, находящийся в минералах лунной почвы, можно извлечь при высоких температурах, что приводит к окислительно-восстановительным реакциям с оксидами железа. В результате этих реакций образуется не только элементарное железо, но и вода, которая выделяется в виде водяного пара при температуре выше 1000°C.

Научная группа провела множество экспериментов, подтверждая, что из одного грамма лунного грунта можно извлечь от 51 до 76 миллиграммов воды. Это означает, что из одной тонны лунного грунта возможно получить от 51 до 76 килограммов воды, что открывает новые возможности для будущих космических исследований.

Дополнительно, исследование показало, что нагревание ильменита, содержащегося в лунном грунте, приводит к образованию пузырьков элементарного железа и водяного пара, что делает его настоящим «резервуаром» для воды. Это открытие подчеркивает важность лунных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности и выживания на Луне.

Вода является критически важным ресурсом для строительства лунных исследовательских станций и для поддержания жизни в условиях космоса. Исследование водных ресурсов на Луне стало одной из главных задач для китайских ученых, поскольку вода не только необходима для питья, но и может использоваться для производства кислорода и ракетного топлива.

Ожидается, что результаты этих исследований послужат основой для проектирования будущих лунных научных станций и межзвездных миссий. В рамках следующих миссий по исследованию Луны, таких как «Чанъэ», планируется запуск проверочного оборудования, чтобы подтвердить полученные данные и улучшить методы извлечения воды из лунного грунта.