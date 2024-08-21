В Белгороде на пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников. Оборудование поступило от Народного фронта и будет использовано в социально значимых службах.

С учетом текущей ситуации в приграничных регионах, безопасность граждан становится приоритетом. В Белгородской области предпринимаются шаги для внедрения новых технологий, направленных на защиту общественного транспорта.

В Белгородской области стартовала установка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на пассажирские автобусы и коммунальную технику. Это стало возможным благодаря поддержке Народного фронта, который передал специальное оборудование, включая устройства для обнаружения беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

"Сегодня получили очередную помощь от Народного фронта," — написал Гладков, акцентируя внимание на значимости нового оборудования для повышения безопасности в приграничных зонах. Пассажирские автобусы и другие важные транспортные средства будут оснащены средствами РЭБ для эффективного реагирования на угрозы, связанные с дронами.

Гладков добавил, что в ближайшее время ожидается поступление дополнительной партии оборудования, которое будет распределено по районам с наиболее сложной ситуацией. Это позволит обеспечить защиту не только на уровне общественного транспорта, но и в других сферах, где безопасность играет ключевую роль.