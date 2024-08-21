Китайский инженер-самоучка создал уникальный танковый симулятор, в котором вместо настоящих снарядов используются пустые бутылки из-под газировки. Это изобретение, вдохновленное популярной игрой World of Tanks, обещает совершенно новый уровень взаимодействия с виртуальными баталиями.

В мире самодельных проектов появляется все больше интересных идей, и одна из них принадлежит китайскому инженеру. Он создал полноценный танковый симулятор, который, несмотря на свою необычную концепцию, предлагает захватывающий опыт игры в популярную видеоигру World of Tanks. Вместо традиционных снарядов этот симулятор использует пустые пластиковые бутылки, что делает его не только оригинальным, но и безопасным.

Симулятор представляет собой впечатляющую конструкцию, напоминающую настоящий танк. Ранее в этом году в соцсети Х появились кадры усилий умельца по созданию того, что уже было очень захватывающим танковым симулятором, но на более позднем видео, размещенном также в соцсети Х, внешний вид устройства уже включает два больших сабвуфера спереди, а сверху прикреплена длинная труба, имитирующая основное орудие. Это создает эффект настоящего танка, что сразу привлекает внимание. Пользователь может забраться внутрь через люк, и именно там начинается настоящее погружение в мир виртуальных танковых сражений.

Внутри симулятора расположены несколько плоских экранов, которые отображают игровой процесс, а также прицел для наводчика. Управление симулятором осуществляется тремя игроками: один рулит, другой управляет орудием, а третий «заряжает» его бутылками, что имитирует действия настоящего экипажа танка. Бутылки, используемые в качестве снарядов, добавляют элемент веселья и креативности в игровой процесс.

Интересно, что механизм отката орудия также был разработан, чтобы реагировать на «выстрелы» из виртуального танка. Это обеспечивает дополнительный уровень реализма, так как при каждом выстреле из орудия происходит эффект отката, а также выделяется дым, что усиливает атмосферу сражения. Во время игры интерьер симулятора трясется, а сверху падает облако пыли, создавая эффект настоящего боя.

Проект стал популярным благодаря своим уникальным решениям и креативному подходу. Он демонстрирует, как можно адаптировать технологии и идеи для создания чего-то совершенно нового и увлекательного. Видеоролики с его симулятором показывают, как весело и захватывающе может быть взаимодействие с виртуальной реальностью, когда в игру вовлечены не только экраны, но и физические элементы.

Симулятор не только развлекает, но и служит примером того, как хобби и инженерные навыки могут пересекаться, вдохновляя других на создание своих уникальных проектов. Такой подход к созданию игровых устройств может стать началом новой волны самодельных проектов, где креативность и инновации идут рука об руку.