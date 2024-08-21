Сервис «Сбой.рф» по отслеживанию неполадок перестал функционировать из-за технических проблем. Параллельно с этим пользователи столкнулись с сбоями в работе мессенджеров и популярных сайтов.

Сегодня сайт «Сбой.рф», предназначенный для мониторинга технических неполадок, столкнулся с серьезными проблемами, что привлекло внимание пользователей по всей стране. При попытке зайти на сайт возникло сообщение об ошибке, указывающее на невозможность сервера обрабатывать запросы. Это событие стало частью более широкой картины массовых сбоев в работе различных онлайн-сервисов и мессенджеров.

Проблемы со «Сбой.рф» совпали с неполадками в работе популярных мессенджеров, таких как WhatsApp, Skype, Discord и iMessage. Пользователи также сообщали о трудностях при доступе к таким ресурсам, как «Википедия», «Госуслуги» и «Ростелеком». Кроме того, сбои затронули сервисы российских операторов связи и банков, а также платформы, такие как Steam и Twitch.

Согласно данным от Downdetector, наиболее пострадавшим сервисом стал мессенджер Telegram, о чем сообщили многие пользователи из крупных городов, включая Москву, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. В основном жалобы касались мобильного приложения Telegram, хотя некоторые пользователи сталкивались с проблемами и в веб-версии.

Причиной этих массовых неполадок стала DDoS-атака на отечественных операторов связи, о чем сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Несмотря на то, что многие пользователи испытывали значительные неудобства, атака была успешно отражена, и на момент 15:00 мск все сервисы вернулись к нормальной работе.

Несмотря на то что большинство платформ восстановили свою работу, инцидент стал напоминанием о том, как быстро могут возникнуть проблемы в цифровом пространстве. Пользователи выражают надежду, что подобные ситуации будут предотвращены в будущем, и что интернет-сервисы смогут лучше защищать свои системы от атак.