116 компаний, включая Toyota и Hitachi, объединились для разработки единых стандартов управления программным обеспечением автомобилей. Это сотрудничество направлено на защиту транспортных средств от кибератак и улучшение реакции на уязвимости.

В условиях растущих угроз кибератак на автомобили, японские компании стремятся создать более безопасную экосистему для своих транспортных средств. Согласно последнему отчету Nikkei, 116 организаций, среди которых такие гиганты, как Toyota и Hitachi, начали сотрудничество для унификации правил управления программным обеспечением, что поможет защитить автомобили от потенциальных уязвимостей.

Основной целью нового сотрудничества является создание единой спецификации программного обеспечения, которая позволит быстро реагировать на выявленные уязвимости. Отраслевые группы, такие как «Japan Automotive ISAC», уже начали разработку унифицированных правил, которые должны быть внедрены к 2025 году. Это особенно важно в свете того, что современные автомобили становятся все более зависимыми от программного обеспечения, которое управляет их функциями.

Участники проекта, включая не только автопроизводителей, но и производителей запчастей, таких как Aisin и Denso, стремятся создать стандарты для так называемой «спецификации программного обеспечения» (SBOM). Этот подход позволит производителям быстро проверять, используются ли уязвимые программы в их продуктах. Если в широко используемом программном обеспечении будет обнаружена уязвимость, унифицированные стандарты помогут оперативно идентифицировать, какие автомобили могут быть подвержены риску.

Подключенные автомобили, которые получают обновления программного обеспечения, становятся более уязвимыми к кибератакам. Лидирующие страны в этой области, такие как Китай и США, уже активно используют технологии для обновления функций помощи водителю после продажи автомобиля. Если производитель не предпримет необходимых мер в случае обнаружения уязвимости, это может привести к серьезным последствиям, включая возможность удаленного запуска или остановки двигателя, а также кражи автомобиля.

В мае текущего года крупнейшие японские автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Honda, также объявили о намерении сотрудничать в разработке программного обеспечения следующего поколения. Это сотрудничество охватывает технологии в таких областях, как генеративный искусственный интеллект и полупроводники, что позволит снизить затраты на разработку и ускорить внедрение новых решений.