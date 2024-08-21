Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
Астрономы из Университета штата Джорджия (США) сделали важные открытия о Полярной звезде, изучая ее пятнистую поверхность и спутника. Эти исследования открывают новые горизонты в понимании переменных звезд и их поведения.

Полярная звезда, известная как навигационный ориентир на Северном полюсе Земли, продолжает удивлять астрономов своими уникальными свойствами. Исследования, проведенные с использованием массива Центра астрономии высокого углового разрешения (CHARA), позволили получить новые данные о размере и внешнем виде этой яркой звезды, входящей в состав тройной звездной системы. Ученые выявили интересные детали о ее пятнистой поверхности и орбите близкого спутника.

Полярная звезда, или Альфа Угла, представляет собой переменную звезду типа цефеида, чья яркость изменяется в течение четырех дней из-за пульсаций. Эти пульсации происходят в результате изменений в размере звезды, что делает ее важным объектом для астрономов, использующих цефеиды как «стандартные свечи» для измерения расстояний в космосе. Понимание истинной яркости этих звезд позволяет определять расстояния до далеких галактик и даже оценивать скорость расширения Вселенной.

Группа астрономов под руководством Нэнси Эванс из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов использовала оптическую интерферометрию для изучения Полярной звезды. С помощью массива CHARA, состоящего из шести телескопов, расположенных на горе Маунт-Вилсон в Калифорнии, исследователи смогли создать детальную карту орбиты слабого спутника, который вращается вокруг Полярной звезды раз в 30 лет.

Определение двойной системы оказалось сложной задачей из-за небольшого расстояния между звездами и значительного контраста в их яркости. Однако массив CHARA, действующий как единый 330-метровый телескоп, позволил зафиксировать слабый спутник во время его близкого подхода к Полярной звезде. Использование камеры MIRC-X, разработанной астрономами из Мичиганского университета и Эксетерского университета, дало возможность запечатлеть детали поверхности звезды с высокой четкостью.

Команда успешно отслеживала орбиту спутника и измеряла изменения в размере Полярной звезды в процессе ее пульсации. Результаты показали, что масса Полярной звезды в пять раз превышает массу нашего Солнца, а ее диаметр составляет 46 солнечных радиусов. Эти данные подтверждают, что Полярная звезда является одной из самых массивных и больших звезд в своей категории.

Наибольшим открытием стали изображения Полярной звезды, которые предоставили первое представление о ее поверхности. Снимки, полученные с помощью CHARA, продемонстрировали наличие больших ярких и темных пятен, которые менялись со временем. Это открытие стало важным шагом в понимании динамики звезды.

Гейл Шефер, директор CHARA Array, отметила, что наличие пятен и их вращение могут быть связаны с 120-дневными изменениями в скорости звезды. Эти наблюдения открывают новые горизонты для изучения механики звезды и ее поведения. Пятна на поверхности могут указывать на сложные магнитные процессы, происходящие в звезде.

Исследователи планируют продолжить наблюдения за Полярной звездой, чтобы глубже понять механизмы, которые приводят к образованию этих пятен. Джон Монье, профессор астрономии в Мичиганском университете, выразил надежду на то, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны, связанные с динамикой и эволюцией Полярной звезды.

#космос #астрономия #chara #переменные звезды #полярная звезда
+
Написать комментарий (0)
Space News: Южная Корея расширяет сотрудничество со SpaceX
Space24: Индия успешно запустила спутник наблюдения Земли EOS-08
Европейский зонд JUICE совершил близкий пролет мимо Луны и сделал исторические снимки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
41
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
2
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
13
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
+
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
14
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
5
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
2
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
1
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Смартфон Nubia Z70 Ultra может получить первый в отрасли 1.5K-дисплей с камерой под экраном
1
Золото выросло до более чем $2500 за унцию, но биткоин остается лучшей инвестиций
+
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
+
South China Morning Post: Китай хочет решить проблему с охлаждением гиперзвуковых ракет
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
2
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
32
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
326
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
21
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
14
Игромир в центре Москвы - разбираем последние события
6

Сейчас обсуждают

Alpha_SKILL_Tapochek
14:16
То, что телевизор отличный по матрице - это самое главное, а встроенный смарт ТВ в большинстве телеков мягко говоря такой себе, так что твбокс к нему в любом случае нужен.
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
Mallory
14:13
А я тебе еще раз напоминаю что ты, при всех криках про ад зависимостей, про болото зависимостей, про то что ты не будешь такого делать, создал механизм зависимостей. Только в нормальных дистрибутивах...
Выпущена первая экспериментальная версия Chimbalix Tweaker (v1.0a)
Antithesis
14:13
Обычные камеры во дворах
Украинские хакеры используют ИИ для взлома и выявления целей по камерам наблюдения в Курской области
Nvidia&Intel Hater
14:12
горячее чем 5600,как я смотрю.я вообще удивлен с 5600 .что при частоте 4700 фикс я даже 60 градусов не вижу на Ts 140 c 1100 оборотами макс.Я про типовую нагрузку игры и прочее,не линпак конечно
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
14:11
А толку то,оно не утопаемо
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
VAKT
14:10
теорема Котельникова, ващенто, говорит о гармонических сигналах, если реальный сигнал, например, гитарная струна - так это практически пила и хорошо то, что на bycnhevtynf[ нечасто выходят за четвёрту...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Nvidia&Intel Hater
14:06
Очередной рекламный высер
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Nvidia&Intel Hater
14:04
Это который обгоняет все в мире .включая Супер компьютеры ? Этот проц в веках будет)
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Резак Автогеныч
14:02
Обидно, когда такие требования у действительно стоящих игр, а если игра говно, то и хер-бы с ней.
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
Вячеслав Крицков
13:56
У меня есть младший A4 мобильный c ,hd 8330 до сих пор работает .,про него в статье не слова ,да и статья средняя ...
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем