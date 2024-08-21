На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» банк НОВИКОМ подписал контракты на сумму 70 миллиардов рублей. Эти соглашения направлены на поддержку высоких технологий и решение кадровых проблем в оборонной промышленности.

На проходившем в этом году международном форуме «Армия-2024» дочерний банк Ростеха, НОВИКОМ, подписал важные соглашения на общую сумму 70 миллиардов рублей. Это мероприятие стало значимой платформой для обсуждения вопросов развития оборонной отрасли и установления деловых контактов между ключевыми участниками.

За три дня форума НОВИКОМ подписал контракты с рядом ведущих предприятий, входящих в состав Госкорпорации Ростех. Среди партнеров оказались такие известные холдинги, как Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн «Калашников» и Объединенная авиастроительная корпорация. Эти соглашения направлены на финансирование разработки беспилотников, электронных компонентов и оптики, что крайне важно для повышения конкурентоспособности российской оборонной промышленности.

Финансовая поддержка от НОВИКОМ также будет способствовать реализации ключевых проектов в области авиастроения, двигателестроения и радиоэлектроники. Это подчеркивает стратегическую роль банка в развитии высоких технологий, что необходимо для обеспечения национальной безопасности.

В рамках форума НОВИКОМ провел несколько деловых мероприятий, на которых эксперты обсуждали важность инвестиций в оборонный комплекс и роль государственного финансирования в модернизации предприятий. На панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» участники обменивались мнениями о современных инструментах поддержки, необходимых для роста и развития оборонной отрасли.

Кроме того, на круглом столе «Новые финансовые решения для оборонной промышленности» были представлены инновационные финансовые инструменты, которые могут привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию оборонных предприятий. Участники, представляющие банковский и фондовый сектора, обсуждали, как эти решения могут способствовать развитию высокотехнологичных проектов.

Одним из значимых событий форума стало присоединение ряда крупных промышленных предприятий к программе «Развитие», направленной на решение проблемы нехватки кадров в российской промышленности. К этой программе подключились такие компании, как станкостроительный холдинг «СТАН» и производитель металлорежущего оборудования «Станкотех», что говорит о растущем интересе к подготовке квалифицированных специалистов в высоких технологиях.

Елена Георгиева, председатель правления НОВИКОМ, отметила, что оборонная промышленность является важным двигателем технологического прогресса в стране. Банк обладает ресурсами и опытом для поддержки этих предприятий, что находит отражение в новых соглашениях, подписанных на форуме. Она также подчеркнула, что обновленный бренд НОВИКОМ полностью соответствует его миссии по поддержке отечественной промышленности и оборонного сектора.

Форумы подобного рода становятся важными площадками для обсуждения актуальных вопросов и налаживания связей между государственными структурами и бизнесом, что способствует развитию высоких технологий и оборонной промышленности в России.