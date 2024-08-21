Недавнее исследование японских ученых показало, что видеоигры могут положительно влиять на психическое здоровье при определенных условиях. Во время карантина из-за COVID-19 участники, игравшие в игры, ощущали большее удовлетворение от жизни, чем те, кто не играл.

В условиях пандемии COVID-19 многие люди оказались запертыми в своих домах, что привело к росту интереса к видеоиграм как способу развлечения и снятия стресса. Исследование, проведенное группой специалистов в области психического здоровья и экономики из Японии, выявило, что при соблюдении определенных условий видеоигры могут оказать положительное влияние на психическое здоровье. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Исследование началось с анализа ситуации во время локдауна в Японии, когда спрос на игровые приставки и сопутствующие игры резко возрос. В условиях ограниченного доступа к развлечениям производители начали проводить лотереи, позволяя ограниченному числу победителей приобрести такие популярные консоли, как Sony PlayStation 5 и Nintendo Switch. Это создало уникальную возможность для исследователей, которые решили изучить влияние видеоигр на психическое здоровье в реальных условиях, а не в контролируемой лабораторной среде.

Для сбора данных группа исследователей разработала анкету, в которой оценивались как психическое здоровье участников, так и время, проведенное за играми. Анкеты были разосланы всем, кто участвовал в лотерее, и в результате было получено более 97 тысяч заполненных форм. Это позволило исследователям получить обширные данные о состоянии участников и их игровом опыте.

Анализ ответов показал интересную закономерность: люди, активно играющие в видеоигры, чувствовали себя более удовлетворенными жизнью по сравнению с теми, кто не играл. Удовлетворение жизнью считается важным аспектом психического здоровья, и результаты исследования подтверждают, что видеоигры могут служить источником положительных эмоций и улучшения настроения. Однако исследование также выявило, что эти преимущества имеют свои пределы. Участники, проводившие более трех часов в день за играми, не испытывали дополнительных положительных эффектов по сравнению с теми, кто играл всего три часа.

Эти результаты ставят под сомнение предвзятости предыдущих исследований, которые утверждали, что длительное время, проведенное за играми, может привести к негативным последствиям, таким как зависимость или социальная изоляция. В отличие от этого, новое исследование указывает на то, что при разумном подходе видеоигры могут стать полезным инструментом для поддержания психического здоровья, особенно в условиях стресса и неопределенности.

Однако важно отметить, что исследование не утверждает, что видеоигры являются универсальным решением для всех. Психическое здоровье — это сложный и многогранный процесс, который зависит от множества факторов, включая социальные взаимодействия, физическую активность и личные предпочтения. Тем не менее, полученные данные открывают новые перспективы для дальнейших исследований в этой области и подчеркивают необходимость более глубокого понимания влияния видеоигр на психическое состояние человека.