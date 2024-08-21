Недавнее исследование показало, что умные браслеты и часы, используемые для отслеживания здоровья, могут иметь значительные ошибки в своих показаниях. Несмотря на их популярность, точность данных о потреблении энергии и качестве сна остается под вопросом.

В последние годы носимые устройства, такие как фитнес-браслеты и умные часы, стали неотъемлемой частью жизни многих людей, стремящихся следить за своим здоровьем. Эти гаджеты обещают предоставить пользователям ценную информацию о физическом состоянии, включая частоту сердечных сокращений, уровень активности и качество сна. Однако насколько надежны эти устройства в своих измерениях? Недавнее исследование поднимает важные вопросы о точности данных, которые они предоставляют.

Систематический обзор научной литературы, проведенный с использованием данных из различных баз, таких как MEDLINE и Embase, выявил, что носимые устройства показывают смешанные результаты в своих измерениях. Критериями для включения в исследование стали систематические обзоры и мета-анализы, которые оценивали валидацию носимых устройств по сравнению с установленными стандартами. В итоге специалисты проанализировали 904 исследования, из которых 24 соответствовали критериям включения, охватывая 249 уникальных исследований с участием более 430 тысяч человек.

Выяснилось, что носимые устройства демонстрируют хорошую точность при измерении частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма, однако их показатели по другим параметрам, таким как энергозатраты и качество сна, оставляют желать лучшего. Например, погрешность в измерении частоты сердечных сокращений составила всего ± 3%, что является приемлемым значением. Однако ошибка в оценке энергопотребления варьировала от -21,27% до +14,76%, что ставит под сомнение надежность данных о калориях, сжигаемых пользователями.

Что касается оценки качества сна, результаты оказались еще более тревожными: погрешность измерений колебалась от 12% до 180%. Это означает, что устройства могут значительно завышать или занижать фактическое время, проведенное в состоянии сна. Такие расхождения вызывают серьезные опасения, особенно для пользователей, которые полагаются на эти данные для улучшения своего здоровья и благополучия.

Исследование также показало, что лишь 11% коммерческих носимых устройств прошли хотя бы одно валидированное тестирование. При этом, учитывая, что типичное устройство может измерять множество биометрических показателей, лишь 3,5% из них были предметом всесторонней оценки. Это подчеркивает недостаток данных, необходимых для обоснованных выводов о точности и надежности этих технологий.

Одним из факторов, усложняющих ситуацию, является отсутствие стандартизации в методах тестирования. Разные исследовательские группы используют различные подходы, что приводит к противоречивым результатам. Кроме того, размер выборки, демографические характеристики участников и условия проведения экспериментов также влияют на интерпретацию данных. Эти различия затрудняют формирование четких выводов о точности носимых устройств.

Ученые также отмечают, что быстрые темпы появления новых моделей на рынке усугубляют проблему. Компании регулярно выпускают обновления, и исследователи не успевают за новыми технологиями. Процесс тестирования и публикации результатов может занять более года, и к моменту выхода исследования на свет устройство может быть уже устаревшим.

Эти результаты подчеркивают необходимость осторожного подхода к использованию носимых устройств. Производители зачастую преувеличивают точность своих продуктов, и пользователи должны быть осведомлены о возможных ошибках в измерениях. Для повышения надежности носимых технологий исследователи призывают к созданию сети сотрудничества между научными кругами, промышленностью и другими заинтересованными сторонами. Это поможет стандартизировать методы проверки и улучшить качество данных.

Несмотря на свои ограничения, носимые устройства все же имеют потенциал для мониторинга здоровья. Однако для того чтобы они действительно стали надежным инструментом, необходимо проводить более тщательные и стандартизированные исследования. Только так можно обеспечить точность и практическую применимость данных, собираемых с помощью этих технологий.