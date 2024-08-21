19 августа Google объявила об открытии API модели HeAR AI для исследователей, позволяющей анализировать звуки кашля. Эта технология призвана улучшить диагностику и мониторинг туберкулеза и других респираторных заболеваний.

Компания Google продолжает развивать технологии в области здравоохранения, объявив о запуске API для своей модели искусственного интеллекта Health Acoustic Representations (HeAR). Это новшество, представленное 19 августа, предоставляет исследователям возможность использовать мощные алгоритмы для анализа кашля и дыхания, что может значительно улучшить диагностику респираторных заболеваний, включая туберкулез.

Модель HeAR была разработана для анализа акустических данных и выявления закономерностей, связанных с состоянием здоровья. В марте этого года Google уже делилась информацией о том, как эта модель может помочь в диагностике заболеваний, используя звуки кашля как основной индикатор. Теперь с открытием API исследователи могут интегрировать HeAR в свои проекты, что открывает новые горизонты в области медицинских технологий.

Одним из ключевых преимуществ HeAR является его способность работать с меньшими объемами обучающих данных, что особенно важно в условиях нехватки информации в здравоохранении. Модель была обучена на 300 миллионах аудиофрагментов, из которых около 100 миллионов составили звуки кашля. Это разнообразие данных позволяет HeAR более эффективно выявлять паттерны и аномалии, что является критически важным для ранней диагностики.

Интересно, что уже сейчас некоторые компании, такие как индийская Salcit Technologies, исследуют возможности применения HeAR для улучшения своих существующих технологий. Они работают над интеграцией HeAR в свою модель Swaasa, которая предназначена для раннего выявления туберкулеза на основе анализа звуков кашля. Это особенно актуально для регионов с ограниченными медицинскими ресурсами, где традиционные методы диагностики могут быть недоступны.

Потенциал применения HeAR выходит за рамки диагностики туберкулеза. Модель может быть использована для скрининга различных респираторных заболеваний в самых разных условиях, что делает её доступной и удобной для использования. Это означает, что медицинские работники смогут проводить обследования даже в удаленных или недостаточно обеспеченных районах, что значительно повысит уровень диагностики и лечения.

Подробнее узнать о том, как модель Google HeAR теперь можно использовать для медицинских исследований через облачный API, вы можете, посмотрев видео на сайте bilibili.com.

Google ставит перед собой цель демократизировать доступ к этой технологии и поддержать медицинское сообщество в разработке инновационных решений. Открытие API HeAR AI является важным шагом в этом направлении, так как оно позволяет исследователям и разработчикам создавать новые приложения и инструменты, которые могут устранить барьеры на пути к ранней диагностике и лечению респираторных заболеваний.