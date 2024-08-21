Сегодня компания Chery официально объявила о выходе модели iCAR 03T, которая будет представлена на автосалоне в Чэнду 2024 года, стартующем 30 августа. Этот компактный электрический внедорожник обещает удивить своими характеристиками и дизайном.

Сегодня Chery сделала важное объявление о запуске своего нового электрического внедорожника iCAR 03T. Эта модель, которая будет представлена на автосалоне в Чэнду 2024 года, ориентирована на любителей активного отдыха и предлагает уникальные возможности для приключений на природе.

Chery iCAR 03T выделяется благодаря своему агрессивному дизайну и улучшенным внедорожным характеристикам. В отличие от стандартной версии iCAR 03, новая модель получила более широкий передний фартук, что придаёт автомобилю уверенный вид. Усиленный передний бампер подчеркивает готовность автомобиля к приключениям вне асфальтированных дорог.

Одной из интересных особенностей iCAR 03T является крыша, оборудованная не только багажником, но и специализированной полосой освещения. Это решение обеспечивает отличную видимость в условиях низкой освещенности, что особенно важно для любителей ночных поездок и кемпинга.

Кузов внедорожника был приподнят, что улучшает его проходимость. Модернизированная система подвески и новые черные колеса придают автомобилю более агрессивный вид, что делает его привлекательным для молодежной аудитории и поклонников активного образа жизни. Задний бампер также выполнен в стиле, соответствующем концепции внедорожника, что завершает общий облик автомобиля.

Что касается технических характеристик, iCAR 03T имеет размеры 4433 х 1916 х 1741 мм, а колесная база составляет 2715 мм. Автомобиль будет доступен в двух версиях: с задним приводом и одним двигателем или с полным приводом и двумя двигателями. Максимальная мощность для заднеприводной версии составляет 135 кВт, в то время как полноприводная версия имеет два двигателя с мощностью 70 кВт спереди и 135 кВт сзади.

Инновационная система интеллектуального полного привода iWD позволяет водителям выбирать различные режимы вождения, что делает iCAR 03T универсальным решением для различных условий. Это может быть полезно как для городских поездок, так и для сложных внедорожных маршрутов.