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В России до 2042 года построят 11 новых атомных станций: планы и регионы
В России планируется возведение 11 атомных электростанций до 2042 года, что значительно увеличит энергетическую мощность страны. Проект уже вынесен на общественное обсуждение, и его реализация затронет несколько регионов.

Атомная энергетика в России продолжает развиваться, и новые инициативы могут изменить ее облик в ближайшие десятилетия. В рамках проекта, вынесенного на общественное обсуждение, запланировано строительство 11 новых атомных электростанций до 2042 года.

Согласно проекту "Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики", новые АЭС будут возведены в таких регионах, как Ростовская, Свердловская, Челябинская и Томская области, а также в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях. Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия) также станут местами для строительства.

К 2036 году ожидается, что установленная мощность атомных станций в России достигнет 34 576 МВт, что составит 12,3% от всей установленной мощности электростанций страны. К 2042 году этот показатель вырастет до 45 841 МВт, что составит 15,9%. На данный момент мощность АЭС составляет 29 543 МВт.

Проект также включает планы по увеличению доли возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, которые должны составить 7,6% к 2042 году. Это подчеркивает стремление России к более устойчивому энергетическому будущему и снижению зависимости от традиционных источников энергии.

Таким образом, строительство новых атомных станций станет важным шагом для обеспечения энергетической безопасности страны и поддержания её экономического роста.

#россия #аэс #атомная энергетика #электроэнергетика
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