Автозавод «Москвич» объявил о намерении удерживать цены на свои автомобили до конца 2024 года. В 2025 году ожидается повышение, но точные параметры пока не определены.

На фоне экономических изменений и колебаний цен на автомобили, автозавод «Москвич» сделал важное заявление о своих ценовых стратегиях. В рамках форума IMAF-2024 коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец сообщил о планах компании по удержанию цен на свою продукцию до конца текущего года.

Автозавод «Москвич» продолжает работать над удержанием цен на свои автомобили, несмотря на общие тенденции роста, наблюдаемые в автомобильной промышленности. Максим Златокрылец рассказал о том, что компания прилагает усилия для снижения себестоимости продукции, чтобы сохранить уровень цен, установленный в начале 2024 года. Это шаг направлен на то, чтобы поддержать интерес покупателей и обеспечить доступность автомобилей в условиях экономической неопределенности.

Златокрылец отметил, что существует два основных способа достижения прибыльности: увеличение цен или снижение себестоимости. В данный момент «Москвич» выбирает второй путь, что позволяет избежать резкого повышения цен для потребителей. Тем не менее, он также предупредил, что в 2025 году увеличение цен будет неизбежным, хотя точные цифры и масштабы этого повышения пока не определены.

Кроме того, автозавод «Москвич» планирует значительные изменения в производственной стратегии. В 2026 году компания намерена начать выпуск оригинальных автомобилей, используя российскую сталь. Это решение связано с стремлением повысить уровень локализации производства и уменьшить зависимость от импортных комплектующих. В 2025 году автозавод хочет локализовать такие элементы, как телематика, мягкие компоненты сидений и топливные баки. Эти шаги направлены на создание более конкурентоспособной и независимой производственной базы.

Однако, как отметил Златокрылец, разработка новых моделей сталкивается с определенными трудностями. Одной из основных проблем является отсутствие возможности реализовать штамповочное производство на заводе, что затрудняет процесс создания новых автомобилей. Это может отложить сроки выхода новинок на рынок и повлиять на планы компании по расширению модельного ряда.