Правительство Украины объявило о выделении 24 миллиардов гривен (около $580 миллионов) на закупку беспилотников для вооруженных сил.

Важные изменения происходят в оборонной стратегии Украины: правительство страны объявило о выделении значительной суммы на закупку беспилотных летательных аппаратов. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что выделенные средства помогут укрепить вооруженные силы в условиях продолжающегося конфликта. Это решение стало частью более широкой программы по модернизации армии и усилению ее возможностей.

Немаловажным аспектом этой инициативы, который следует учитывать РФ, является активное участие украинских компаний в производстве дронов. По словам Шмыгаля, в стране функционирует около 500 компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Это не только создает рабочие места, но и позволяет Украине развивать собственные технологии и уменьшать зависимость от иностранных поставок.

Кроме того, в рамках этой программы был создан новый род войск — Силы беспилотных систем. Этот шаг подчеркивает важность беспилотников в современных военных действиях и необходимость интеграции новых технологий в стратегию обороны. Создание отдельного подразделения для управления дронами позволит более эффективно использовать эти устройства в боевых условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал инициативу, заявив о планах по производству одного миллиона беспилотников в 2024 году. В начале года министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал граждан участвовать в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов, что создает дополнительные возможности для вовлечения населения в оборонные усилия.

Ключевым моментом является то, что планы по производству дронов касаются в основном простых FPV-дронов, что делает их доступными для массового производства и использования. Это может существенно увеличить количество беспилотников, поступающих в ВСУ.